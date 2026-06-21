Biella Estate 2026, rassegne bandistiche, il Comune stanzia fino a 6mila euro

La Giunta comunale di Biella ha approvato il sostegno alle rassegne "La Banda Suona per Noi" e "Musica in Piazza", organizzate da ANBIMA APS Biella nell'ambito di Biella Estate 2026 attraverso una delibera approvata il 17 giugno 2026. L'Amministrazione ha deliberato un contributo straordinario massimo di 6mila euro per sostenere il calendario di concerti e sfilate che animerà il centro cittadino nei mesi di giugno, luglio e settembre.

Il programma prevede otto appuntamenti a ingresso gratuito tra Piazza Vittorio Veneto, Piazza Duomo, Piazza Battistero e Palazzo Gromo Losa, con la partecipazione delle bande musicali del territorio biellese e di alcune formazioni ospiti.

L'appuntamento inaugurale è stati ieri sabato 20 giugno con La Banda Suona per Noi, una sfilata lungo via Italia che si è conclusa in Piazza Vittorio Veneto con il raduno finale delle bande partecipanti: Castelletto sopra Ticino, Cossato, Magnonevolo, Zimone, Donato, Netro, Gaglianico, Ponderano, Salussola e Viverone.

Nel provvedimento si sottolinea come la rassegna sia ormai diventata uno degli appuntamenti più seguiti dal pubblico durante l'estate biellese, offrendo alle bande della provincia occasioni di esibirsi in contesti diversi rispetto alla normale programmazione annuale e favorendo al tempo stesso il coinvolgimento della cittadinanza.

Sul tema è intervenuto l'assessore agli Eventi e Manifestazione Edoardo Maiolatesi: "Si tratta di una rassegna musicale molto apprezzata che, nel corso del tempo, ha visto un numeroso pubblico. Come da tradiziona, questo tipo di eventi saranno rinnovati e portati avanti dal momento che sono uno degli appuntamenti più attesi dell'estate biellese. 7 concerti che spazieranno da piazza Vittorio Veneto al palco di piazza Duomo per concludere a settembre nella cornice di piazza del Battistero".