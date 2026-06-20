Biella, incendio di sottobosco tra Pavignano, Vaglio e Colma FOTO

Biella, incendio di sottobosco tra Pavignano, Vaglio e Colma

Nella giornata di oggi sabato 20 giugno si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco insieme alla Squadra AIB di Tavigliano a seguito di un incendio sviluppatosi in area boschiva.

Il rogo ha interessato la zona compresa tra Pavignano, Vaglio e Colma, coinvolgendo una superficie di sottobosco stimata in circa 350 metri quadrati.

Le squadre antincendio sono intervenute tempestivamente per circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo si estendesse alle aree limitrofe, potenzialmente più estese e difficili da controllare.

Grazie al lavoro congiunto delle squadre AIB e dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato contenuto e successivamente spento, limitando i danni alla vegetazione.

Al termine delle operazioni di spegnimento, l’area è stata messa in sicurezza e monitorata per escludere eventuali riprese del fuoco.

Restano da chiarire le cause dell’incendio, che saranno eventualmente oggetto di ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.