A Gifflenga una storia agricola di successo: la scommessa di Cascina Imperolo FOTO e VIDEO

Coltivare nel basso Biellese varietà di frutta non usuali per il territorio e riuscire, nel tempo, a portarle a una produzione stabile è stata la sfida intrapresa da “Il Meleto” di Cascina Imperolo, azienda agricola di Gifflenga che negli ultimi anni ha investito con continuità, partendo dal melo e ampliando progressivamente il proprio lavoro ad altre varietà, tra cui ciliegie, mirtilli e pere.

Un percorso imprenditoriale inusuale, ma sviluppato con attenzione e senza affidarsi all'improvvisazione. Prima di raggiungere i risultati attuali, l’azienda ha dovuto osservare la risposta della natura, valutare la consistenza del terreno, correggere le tecniche di coltivazione e misurarsi con i tempi dell’agricoltura, che raramente consentono riscontri immediati. "Ogni scelta - ricorda Davide Pichetto - richiede almeno una stagione per capire la naturale risposta delle piante... Ad oggi posso dire che la scommessa è stata vinta! I primi sette anni li abbiamo dedicati alla coltivazione del melo, poi abbiamo iniziato a sperimentare anche altre varietà di frutta come mirtilli, ciliegie e pere. Possiamo ritenerci soddisfatti”.

Il melo resta ancora la coltura principale, ma negli anni il lavoro dell’azienda si è gradualmente ampliato. La decisione di introdurre nuove produzioni ha richiesto tempo e sperimentazioni che non sempre hanno dato i risultati sperati: "Abbiamo dovuto studiare, aggiustare il tiro, migliorare nella cura e nella produzione, ma sempre senza forzare, fino ad arrivare a un prodotto genuino che fosse anche sostenibile a livello economico, ambientale e organolettico. Grazie agli errori del passato, oggi possiamo dire di aver acquisito l'esperienza necessaria per mantenere specie non autoctone".

La crescita dell’attività si riflette anche nell’organizzazione del lavoro. Durante l’anno, a Cascina Imperolo, sono impegnate stabilmente cinque persone, mentre nei periodi di raccolta l’organico viene rafforzato con personale stagionale, arrivando fino a sette o otto collaboratori in base al periodo e alla coltura. Il momento più intenso resta quello delle mele, nel mese di settembre, quando la richiesta di manodopera è maggiore.

Tra le produzioni introdotte negli ultimi anni, le ciliegie rappresentano una delle sfide più significative. Non si tratta di una coltura scontata per il basso Biellese: "Non è stato semplice, questo non è un terreno vocato per il ciliegio, ma la nostra soddisfazione è il riflesso degli apprezzamenti dei clienti che, dopo aver assaggiato i nostri prodotti, tornano ad acquistare nuovamente”.

Nei campi di Cascina Imperolo i Duroni maturano e vengono raccolti nel periodo di massimo sviluppo: "La ciliegia è apprezzata anche per le sue caratteristiche nutrizionali. Ricca di vitamina C è ottima nelle macedonie e va consumata fresca nel periodo di raccolta".

Accanto alle ciliegie, l’azienda ha scelto di puntare anche sul mirtillo gigante californiano, produzione che negli ultimi anni ha incontrato una crescente richiesta da parte del mercato e che ha permesso di ampliare ulteriormente l’offerta aziendale: "Il mirtillo è un’altra delle tante scommesse – conclude Pichetto –. È un ottimo antiossidante ed è un prodotto adatto sia al consumo fresco sia a macedonie, torte e trasformati. Negli ultimi anni ha registrato un trend positivo".

Loc. Cascina Imperolo s.n. – Gifflenga (BI)

Contatti:

- Sito web: Il Meleto – Il meleto di Gifflenga

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- Email: info@ilmeleto.com