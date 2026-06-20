Pralungo, sport e comunità protagonisti con “La Quat Pass per Pralung” FOTO e VIDEO Massimo Giacobbe per newsbiella.it

Una giornata all’insegna di natura, sport e solidarietà ha animato Pralungo oggi, sabato 20 giugno, con il ritorno della manifestazione “La Quat Pass per Pralung”, inserita nel circuito delle corse benefiche biellesi. L’evento ha coinvolto circa un centinaio di partecipanti, tra bambini e adulti, confermando la forte partecipazione della comunità alle iniziative sportive e solidali del territorio.

I più piccoli hanno preso parte al minigiro da 1 chilometro, mentre la corsa principale da 6 chilometri è partita alle ore 17,45, attirando numerosi appassionati di corsa e camminata sportiva.

L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Genitori & Giovani ODV, con il supporto tecnico della società APD Pietro Micca Biella Running.