Lite per una bicicletta, spunta anche lo spray al peperoncino

Intervento delle forze dell'ordine nella giornata di ieri venerdì 19 giugno a Biella a seguito di una chiamata al 112 effettuata da un cittadino di origine marocchina, che aveva segnalato il furto di una borsa che portava a tracolla da parte di un altro uomo in fase di allontanamento.

Una volta sul posto, però, gli accertamenti hanno permesso di chiarire una situazione differente rispetto a quanto inizialmente riferito. Alla base dell'episodio vi sarebbe stata infatti una lite nata per il possesso di una bicicletta.

Secondo quanto ricostruito, il richiedente si sarebbe rifiutato di restituire il mezzo al legittimo proprietario. Nel corso del diverbio avrebbe inoltre utilizzato uno spray al peperoncino nei confronti dell'altra persona coinvolta.

La situazione è poi rientrata e le parti hanno trovato un chiarimento. La bicicletta è stata restituita al proprietario e non si sono registrate ulteriori conseguenze.

I protagonisti della vicenda sono un uomo di nazionalità somala, classe 1998, e un cittadino nigeriano, nato nel 1995. Al termine degli accertamenti, il proprietario della bicicletta è comunque stato reso edotto delle proprie facoltà di legge.