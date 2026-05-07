Ex Cerruti, incontro con le famiglie di Biella per il nuovo Polo

Nella giornata di ieri, 6 maggio, l’amministrazione comunale ha incontrato le famiglie dei bambini del Nido Vernato che proseguiranno la frequenza nel corso dell’anno educativo 2026/27. L’incontro è stato occasione per condividere un passaggio importante: come previsto dal programma dei lavori finanziati nell’ambito del PNRR, da settembre entrerà in funzione il nuovo Polo dell’Infanzia 0-6.

Il nuovo edificio sorgerà nell’area della ex scuola dell’infanzia Cerruti di via delle Roggie, interessata da un intervento di demolizione e ricostruzione, nell’ambito della linea PNRR dedicata ad asili nido, scuole dell’infanzia e servizi educativi per la prima infanzia.

A partire dal nuovo anno educativo, il servizio del Nido Vernato sarà quindi trasferito nella nuova sede. I bambini e le famiglie potranno contare su locali nuovi, pensati per rispondere in modo più adeguato alle esigenze educative, organizzative e relazionali della prima infanzia. Il nuovo Polo rappresenta un investimento significativo per la città e per il rafforzamento del sistema dei servizi educativi.

La nuova sede consentirà infatti di avviare concretamente una prospettiva di Sistema integrato 0-6, mettendo in relazione nido e scuola dell’infanzia dentro un progetto unitario. Spazi, organizzazione e proposta pedagogica saranno orientati a favorire continuità, qualità dell’accoglienza, benessere dei bambini e collaborazione tra professionalità educative. L’incontro con le famiglie ha permesso di accompagnare questo cambiamento con trasparenza, attenzione e dialogo.

Il trasferimento si configura come un passaggio organizzativo rilevante, ma soprattutto come un’opportunità per costruire un servizio educativo più moderno, integrato e coerente con i bisogni dei bambini e delle famiglie. Gli uffici comunali saranno impegnati ad accompagnare al meglio questa fase di transizione, consapevoli della complessità organizzativa che il trasferimento comporta e della necessità di garantire un avvio ordinato, sicuro e adeguato del nuovo servizio. Proprio in ragione di tali passaggi organizzativi, l’avvio della frequenza potrà prevedere uno slittamento di alcuni giorni rispetto alla consueta apertura dei servizi educativi nei primi giorni di settembre.

L’assessore all’Istruzione del Comune di Biella, Livia Caldesi, commenta: «L’avvio del nuovo Polo dell’Infanzia 0-6 rappresenta un passaggio molto importante per la nostra città e per il futuro dei servizi educativi dedicati ai più piccoli. Grazie ai fondi del PNRR possiamo consegnare alle famiglie spazi moderni, sicuri e progettati per garantire qualità educativa e continuità nel percorso di crescita dei bambini. Siamo consapevoli che ogni cambiamento organizzativo richieda attenzione e ascolto: per questo continueremo ad accompagnare famiglie ed educatori in tutte le fasi del trasferimento, con l’obiettivo di assicurare un avvio sereno ed efficace del nuovo servizio».