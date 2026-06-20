Valdengo, auto fuori strada contro una recinzione FOTO e VIDEO

Un incidente autonomo si è verificato a Valdengo intorno alle 18,30 di oggi, sabato 20 giugno.
Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri insieme ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e la gestione della viabilità.
Alla guida del veicolo si trovava una donna che sarebbe riuscita a uscire autonomamente dall’auto dopo l’impatto. Il mezzo, per cause ancora da accertare, è finito la sua corsa contro la recinzione di un’abitazione.
Le dinamiche dell’incidente sono in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto.