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CRONACA | 20 giugno 2026, 19:24

Valdengo, auto fuori strada contro una recinzione FOTO e VIDEO

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco

Valdengo, auto fuori strada contro una recinzione FOTO e VIDEO Mauro benedetti per newsbiella.it

Valdengo, auto fuori strada contro una recinzione FOTO e VIDEO Mauro benedetti per newsbiella.it

Un incidente autonomo si è verificato a Valdengo intorno alle 18,30 di oggi, sabato 20 giugno.

Sul posto sono intervenute due pattuglie dei Carabinieri insieme ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e la gestione della viabilità. 

Alla guida del veicolo si trovava una donna che sarebbe riuscita a uscire autonomamente dall’auto dopo l’impatto. Il mezzo, per cause ancora da accertare, è finito la sua corsa contro la recinzione di un’abitazione.

Le dinamiche dell’incidente sono in fase di ricostruzione da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

Valdengo, auto fuori strada contro una recinzione FOTO e VIDEO Mauro benedetti per newsbiella.it

Valdengo, auto fuori strada contro una recinzione FOTO e VIDEO Mauro benedetti per newsbiella.it

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s.zo.

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