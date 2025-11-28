Biella, cantieri nelle scuole: lavori finiti alla Nino Costa, demolita la ex Cerruti FOTO

A Biella proseguono i lavori per la ristrutturazione e la costruzione di nuove scuole, con cantieri attivi in diversi quartieri della città.

L’edificio della materna Cerruti, dichiarato inagibile nell’estate 2023, è stato completamente demolito nelle ultime settimane per far spazio a un nuovo asilo moderno e funzionale. Il maxi cantiere è finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ma i costi sono aumentati rispetto alle previsioni iniziali: dai 3,9 milioni stimati si è passati a circa 5,9 milioni di euro. Per l’anno scolastico 2025/2026, i bambini della Cerruti sono ospitati nella ex sede Biverbanca in via Carso. L’assessore all’Edilizia scolastica, Livia Caldesi, sottolinea come l’area presenti criticità morfologiche che richiedono interventi strutturali importanti: “La nuova scuola sarà ricostruita nello stesso luogo, ma è necessario adattare le strutture al terreno e modificare il sito stesso.” In merito ai tempi dei lavori, al Comune è stata concessa una proroga del termine ministeriale: la fine dei lavori, inizialmente prevista per il 31 dicembre 2025, è ora fissata al 31 marzo 2026.

A Chiavazza, il cantiere alla Media Nino Costa sarà smantellato entro la fine della settimana. L'intervento, dal costo di 110 mila euro, ha riguardato la realizzazione di una copertura sopra la passerella per andare in mensa, di una strada nel giardino che dà su via De Amicis affinchè i mezzi della cooperativa possano portare i cibi alla mensa, la posa di un cancello carrabile con due citofoni, uno posizionato all'interno della scuola e uno all'interno della messa per garantire degli accessi sicuri, e non solo. Si è lavorato anche sull'adeguamento e il potenziamento dell'impianto elettrico. " La strada è stata lasciata sterrata affinchè non sia troppo di impatto visto che si trova nel giardino della scuola - spiega l'assessore all'Istruzione Livia Caldesi - . E abbiamo anche installato dei punti luce per una maggiore sicurezza, in inverno diventa buio presto".

I lavori sono invece ancora in corso al nido di Pavignano, dove i bambini non potranno entrare prima del prossimo anno scolastico.

Per la San Francesco, la mensa sarà pronta per Natale, mentre i lavori esterni sono previsti entro la fine di marzo 2026.