Tante cose da fare a Biella il 20 e il 21 giugno

Sabato 20 giugno

- Pralungo, Quat Pass per Pralung

- Brusnengo, apericena in vigna

- Verrone, alle 18 al Falseum, solstizio d'estate con brindisi in terrazza

- Sordevolo, Anfiteatro Giovanni Paolo II, alle 21 CAPAREZZA LIVE TOUR 2026

- Viverone, Biblioteca Via Umberto I 109, alle 10 Leggi con me

- Crocemosso, Festa della Birra

- Cavaglià, Festival Spazio, mostre, conferenze, osservazioni dal cielo presso edificio ex alberghiero

- Valdilana, Memoria in Movimento Workshop

- SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5 dalle 20.30 QUATTRO PASSI NELLA STORIA... DELLA RESISTENZA!

- Candelo, Baraggia dalle 10 Tra brughiere e arcobaleni: i Gruccioni della Baraggia, una breve passeggiata ad anello nella Baraggia di Candelo, tra brughiera e bosco, alla scoperta degli uccelli del Parco

- Candelo, piazza Castello alle 21,30 Il Ricetto di Candelo visite guidate tra i segreti del Medioevo

- Masserano, festa della birra

- Mongrando festa della birra

- Occhieppo Superiore, Natural-mente festival, laboratori, attività, conferenze, cena in bianco a Villa Mossa

- Cavaglià, proiezione de "Il giorno dei traditori" al salone polivalente evento de Giugno in Comune

- Valdilana, festa della birra Women edition

- Vigliano, Ucid Biella, momento di raccoglimento presso la casa “Mater Misericordiae” della comunità dei Figli di Dio, alle 10.30. La mattinata prevede una riflessione condivisa e un incontro con i confratelli della comunità, seguiti da un semplice pranzo conviviale.

- Occhieppo Inferiore, presentazione "Solo per una camicia", il libro che ripercorre la storia del coro biellese La Campagnola, alle ore 21:00, nell’auditorium di San Clemente

- Biella, Città Studi Celebriamo la vita evento Lilt, Cancer Survivors Day 2026, una seduta collettiva di yoga accessibile a tutti per essere vicini a chi sta affrontando o ha affrontato un percorso oncologico dalle 9

- Tavigliano, Rioni in festa,

- Biella, Giornata mondiale del Rifugiato stand ai giardini Zumaglini e in piazza Vittorio Veneto

- Biella Barsaglieri, 190° anniversario della fondazione del Corpo

- Biella, VITA DA NUMERI UNO PROJECТ

- Viverone, Viverone Beer Festival

- Biella Chiavazza FESTA PATRONALE DI SAN QUIRICO

- Biella, 25° RADUNO MOTO D’EPOCA CITTA' DI BIELLA

- Biella, CANCER SURVIVOR DAY

- Biella, LA BANDA SUONA PER NOI

- Sordevolo, Fermenti di solstizio alla Trappa, degustazione guidata

- Biella, SU CORO DE SARDIGNA, programma

- Candelo, "La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia"

- Biella Piazzo, "Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia"

- Rosazza, Notte romantica

- Graglia, Santa Messa anniversario salita al cielo di don Nicolao Velotti

- Valdilana, concerto esperienziale a 432Hz, “Emiliano Toso Trio”

Domenica 21 giugno

- Pollone, inaugurazione mostra presso la Cascina Emilia del Parco Burcina (Pollone, BI) alle ore 16 "Petali e Ali"

- Donato, inaugurazione mostra presso la Biblioteca in memoria di Don Alberto De Toni alle 17

- Gifflenga, caccia al tesoro

- Cavaglià, Festival Spazio, mostre, conferenze, osservazioni dal cielo presso edificio ex alberghiero

- Lago di Viverone dalle 8 Pulizia del lago di Viverone, Come da tradizione la Brigata Carp Fishing organizza la giornata dedicata alla pulizia del nostro amato lago di Viverone. Unisciti anche tu: ritrovo ore 8:00 presso bar "La Capannina", via Statale, 19, Anzasco di Piverone

- Pollone, Parco Burcina dalle 9 AAA Esploratori cercasi, Attività aperta a a ogni bambino con la voglia di esplorare e imparare, dagli 8 ai 13 anni!

- Campiglia Cervo, frazione Magnani 23 dalle 9,30 a Villa Magnani Seminario Esperienziale di Camminata Consapevole con il Metodo Feldenkrais®

- Oropa, via Santuario di Oropa 480 dalle 11 Visite guidate al Santuario di Oropa, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- NETRO, Centro di Documentazione sulla Lavorazione del Ferro ex Officina Rubin dalle 16 SUONI IN MOVIMENTO 2026

- Brovato, Valle San Nicolao, Festa della Musica

- Quaregna Cerreto, passeggiata ludico motoria "4 Passi a colori"

- Crocemosso, Festa della Birra

- Masserano, festa della birra

- Mongrando festa della birra

- Viverone, Arte e artigianato sul Lago

- Mongrando, torneo dei Rigori memorial "Andrea Zaza" dalle 10

- Biella Chiavazza FESTA PATRONALE DI SAN QUIRICO Santa Messa ore 10,30 celebrazione anniversari di matrimonio

- Valdilana, festa della birra Women edition

- Tavigliano, Rioni in festa,

- Viverone, Viverone Beer Festival

- Occhieppo Superiore, Natural-mente festival, conferenze, danze, laboratori

- Graglia, 10,30 Santa Messa VI anniversario della Aggregazione al Santuario della Santa Casa di Loreto, 16,30 concerto della Chomatica Chamber Orchestra

- Biella, VITA DA NUMERI UNO PROJECТ

- Biella, SU CORO DE SARDIGNA, programma

- Biella, 25° RADUNO MOTO D’EPOCA CITTA' DI BIELLA

- Trail Oasi Zegna

- Muzzano, Comunità di Bagneri in festa

MOSTRE

- "Petali e Ali", sarà inaugurata presso la Cascina Emilia del Parco Burcina (Pollone, BI) alle ore 16, sarà visitabile tutte le domeniche fino al 12 luglio compreso, dalle ore 14:30 alle ore 18:30.

- Donato, presso la Biblioteca una mostra fotografica in memoria di Don Alberto De Toni. Rimarrà aperta nei giorni di martedì, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, e sabato, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, con ingresso gratuito, dal 21 giugno al 29 agosto 2026. Vi sarà un'apertura straordinaria domenica 12 luglio 2026 alle ore 17:00