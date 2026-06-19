Grande successo a Città Studi per "That's AnimaTo for Kids": 180 bambini e bambine alla scoperta dei cortometraggi d'animazione

Si è concluso con uno straordinario successo di pubblico e un grandissimo entusiasmo l’evento cinematografico "That's AnimaTo for Kids", svoltosi lunedì 8 giugno, presso l’Auditorium di Città Studi Biella.

L'iniziativa, nata dalla stretta sinergia tra AIACE Torino, il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università di Torino (sede di Biella) e Città Studi, ha saputo coniugare la fine dell'anno scolastico con un'importante occasione di alfabetizzazione all'immagine, portando in sala 180 bambini e bambine delle scuole primarie del territorio.

L'evento ha visto una eccezionale mobilitazione degli Istituti Comprensivi del territorio, che hanno risposto con calore all'iniziativa. Tra le scuole che hanno attivamente preso parte alla mattinata si registrano l’Istituto Comprensivo di Cavaglià (Scuola Primaria di Cavaglià), l’IC San Francesco d'Assisi (Scuole Primarie 'Gromo Cridis' e 'Pietro Micca'), l’IC di Valdilana-Pettinengo (Scuole Primarie di Valle San Nicolao, Valle Mosso e Pettinengo), l’IC di Andorno Micca (Scuola Primaria di Tavigliano) e l’IC Biella 3 (Scuola Primaria del Villaggio La Marmora).

I piccoli spettatori sono stati catturati dalla proiezione di una selezione dei migliori cortometraggi d'animazione realizzati da giovani creativi, scelti appositamente per il pubblico dell'infanzia tra le ultime quattro edizioni del Sottodiciotto Film Festival. La mattinata è terminata con un momento di forte interazione e dibattito in cui i bambini hanno potuto esprimere le proprie impressioni, trasformandosi in una vera e propria giovane giuria popolare.

L'incontro di ieri non è stato solo un momento di festa, ma ha rappresentato un'importante vetrina per presentare i futuri progetti didattici sul linguaggio cinematografico che verranno capillarmente proposti nelle scuole primarie biellesi a partire dal prossimo anno scolastico.

Inoltre, tutti i presenti sono stati ufficialmente invitati a partecipare al prestigioso concorso nazionale per le scuole promosso da Sottodiciotto Film Festival, la cui scadenza è fissata per il prossimo 24 luglio.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Barbara Bruschi, Presidente di AIACE: “La partecipazione alla vita culturale è un diritto riconosciuto dalle principali carte internazionali e dalla nostra Costituzione, pertanto è necessario creare occasioni concrete affinché questo diritto possa essere esercitato fin dall'infanzia. Sottodiciotto nasce dalla convinzione che la diffusione dei linguaggi della creatività e dell'audiovisivo costituisca un investimento culturale e democratico: perché è attraverso l'incontro con immagini, storie e immaginari che si formano pensiero critico, libertà di giudizio e capacità di trasformazione sociale. La presenza delle scuole e il coinvolgimento attivo dei bambini ci ricordano che la cultura non si trasmette soltanto, ma si costruisce insieme, grazie al lavoro di insegnanti capaci di trasformare l'esperienza culturale in un'opportunità di crescita, interpretazione e partecipazione”.

Stefania Nuccio, Dirigente Scolastico IC Biella 3 e Reggente dell’IC di Cavaglià: “Il mio intervento è duplice, in quanto titolare all'I.C. Biella 3 e reggente presso l'I.C. di Cavaglià. Per le classi dell'I.C. Biella 3, Villaggio Lamarmora, è stata un'occasione unica, un vero valore aggiunto per alcuni bambini che non avrebbero mai avuto personalmente la possibilità di prendere parte ad un simile vento. È stato apprezzatissimo e ha lasciato i bimbi entusiasti e carichi di voglia di fare! Per i bambini di Cavaglià è stata una bellissima giornata di gioia: hanno apprezzato tantissimo la proiezione e già non vedono l'ora di poter assistere in altre occasioni. Giudizio assolutamente positivo anche da parte di tutti i docenti. In una parola... GRAZIE!”.

Riccardo Ongaretto, Dirigente Scolastico IC Valdilana-Pettinengo: “All'IC Valdilana-Pettinengo siamo entusiasti di partecipare a iniziative come questa, almeno per tre motivi. Il primo è la possibilità di portare gli alunni a conoscere il nostro territorio anche al di fuori della valle, il secondo è la solida collaborazione che stiamo instaurando con il corso di Scienze della Formazione Primaria di Biella, ma il più importante è il cinema: nel nostro istituto da anni ci occupiamo di educazione all'immagine e all'audiovisivo. Si tratta del linguaggio del nostro tempo, che i nostri ragazzi devono imparare a capire e a usare, proprio come si fa per la parola scritta, la musica o l'arte”.

Sara Nosari, Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria: “L’iniziativa ben rappresenta l’intenso lavoro di tessitura a cui stanno lavorando di concerto Città Studi, Scienze della Formazione Primaria della sede di Biella e la rete delle scuole biellesi (SBIR). L’obiettivo è quello di creare occasioni per far collaborare Università e Territorio alla costruzione responsabile di un futuro di tutti e per tutti. AIACE ha offerto un’occasione preziosa il cui successo, misurato non solo sui numeri ma soprattutto sulla partecipazione entusiasta delle classi, è prova del bisogno che c’è, sin da piccoli, di riflettere e di capire. Siamo sulla buona strada e continueremo così”.Paola Negro, Responsabile Area Università di Città Studi: “Ospitare un’iniziativa di questo valore a Città Studi è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Questo evento dimostra concretamente il ruolo strategico del nostro Campus come ponte d’unione tra l'alta formazione – rappresentata qui dal corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Torino – e il tessuto scolastico del territorio. Vedere la nostra struttura e il nostro cortile animati dall'energia e dall'entusiasmo di oltre 180 bambini è la prova tangibile di un'università aperta, viva e in costante dialogo con la comunità. Città Studi continuerà a sostenere con convinzione questi progetti di sinergia didattica, che arricchiscono l'offerta formativa locale e aprono le porte del nostro polo scientifico e culturale alle generazioni del futuro”.

Per ulteriori informazioni: 015 8551110 | unibiella@cittastudi.org