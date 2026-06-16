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Animalerie | 16 giugno 2026, 12:00

Conoscete la sfinge colibrì? Il lepidottero che resta sospeso davanti ai fiori VIDEO

Il video di un lettore

Conoscete la sfinge colibrì? Il lepidottero che resta sospeso davanti ai fiori VIDEO

Conoscete la sfinge colibrì? Il lepidottero che resta sospeso davanti ai fiori VIDEO

Si chiama Macroglossum stellatarum, comunemente chiamato sfinge del galio o sfinge colibrì. E' un lepidottero veramente affascinante! Si tratta probabilmente dell'esempio più famoso di mimesi comportamentale: vola di giorno (pur essendo una specie appartenente alle sfingidi che sono un gruppo di farfalle notturne), resta immobile a mezz'aria (hovering ) e oscilla rapidamente per muoversi in sicurezza tra i fiori e usa una lunga proboscide per suggere il nettare, esattamente come un colibrì.

Il motivo per cui viene chiamata “del galio” deriva dal fatto che il bruco, verde con striature gialle e bianche e un classico corno caudale, si nutre quasi esclusivamente di galio (Galium), una pianta che vanta diversi usi tradizionali molto interessanti: quello forse più importante era come caglio vegetale, i fiori e le parti verdi del galio vero (Galium verum) contengono enzimi in grado di far coagulare il latte, usati per produrre formaggi, in alternativa al caglio animale. Le radici contengono alizarina e altre sostanze coloranti: davano un colore rosso-rosa ai tessuti, simile alla robbia (Rubia tinctorum). Era usato da popolazioni rurali per tingere lana e filati.
 

Laura Tamburelli (Agronoma dello Staff del Giardino Botanico di Oropa)

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