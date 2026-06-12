Muzzano, Bagneri in festa per San Bernardo

Comunità di Bagneri in festa nella giornata di domenica 21 giugno. Durante la funzione in onore del Santo Patrono di Bagneri, San Bernardo di Mentone, patrono delle genti di montagna, sarà presentata e benedetta una statuetta dedicata proprio a lui, realizzata dall’artista biellese Giovanni Garlanda.

La statuetta in gesso, alta circa 50 cm, sarà collocata in un una nicchia sull’altare e, per l’occasione, sarà realizzata una cartolina ricordo distribuita ai partecipanti.

Sarà questa la particolarità di una giornata che da decenni, la terza domenica di giugno, riunisce le persone che vivono ma soprattutto che sono legate a Bagneri da legami familiari, di origini e parentela, e anche di affetto e amicizia per questo angolo della Valle Elvo che per molti è un “luogo del cuore”.

Il consueto programma della patronale prevede il ritrovo alle 10.30, per iniziare con la processione verso la chiesa con i Priori Avondino Anselmetti, Giulia Peruzzo e Marco Coppa.

Alle 11 la Santa Messa in onore del Santo Patrono; poi aperitivo per tutti e pranzo, per il quale è necessaria la prenotazione, rivolgendosi ai Priori oppure agli Amici di Bagneri (3335813442 o 3396881717). La festa di concluderà al pomeriggio con un momento di preghiera alle 16.30 e la Benedizione dei bambini. Durante il pomeriggio, visite al borgo e all’Ecomuseo con la Rete Museale Biellese.

L’appuntamento viene organizzato come sempre dai volontari Amici di Bagneri, con il supporto dei gruppi scout biellesi AGESCI.