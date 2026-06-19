Contraccezione consapevole, a Viverone incontro tra cittadini e ASL BI

Nelle scorse settimane si è tenuto a Viverone un incontro aperto alla cittadinanza dedicato alla contraccezione consapevole e alla conoscenza dei servizi territoriali di Ostetricia e Ginecologia dell’ASL BI.

L’appuntamento è stato occasione di ascolto, confronto e informazione, anche grazie alla partecipazione dei cittadini, intervenuti con domande e riflessioni. I relatori hanno affrontato i temi proposti con chiarezza e professionalità. Il dottor Alessandro Messina, ginecologo dell’ASL BI, ha illustrato le diverse opzioni contraccettive, ponendo l’attenzione sull’importanza di una scelta libera e consapevole. La dottoressa Michela Meconcelli, coordinatrice di Ostetricia, Ginecologia e Consultori dell’ASL BI, ha presentato la rete di supporto del Consultorio di Cavaglià, punto di riferimento attivo nelle diverse fasi della vita, dall’adolescenza alla menopausa.

All’iniziativa erano presenti anche le volontarie dell’Associazione Mani Generose, che hanno donato copertine, dudù e kit realizzati a mano per i piccoli prematuri. L’ASL BI ha rivolto un ringraziamento alla presidente Monica Volpatto e a tutte le volontarie dell’associazione per il prezioso contributo. Un ringraziamento è stato espresso anche al Comune di Viverone per il patrocinio e l’ospitalità.

Prendersi cura del proprio benessere passa anche dall’informazione: il Consultorio di Cavaglià resta a disposizione di tutte e tutti.