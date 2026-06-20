Torna a Biella la "Partita con i Papà": gioco e relazioni oltre le sbarre

Torna anche quest’anno alla Casa Circondariale di Biella la “Partita con i Papà”, iniziativa promossa dall’associazione Bambinisenzasbarre in collaborazione con il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

L’appuntamento è in programma venerdì 27 giugno e rientra nel calendario nazionale della “Partita con mamma e papà”, progetto che da anni coinvolge gli istituti penitenziari italiani con l’obiettivo di sostenere la relazione tra i figli e i genitori detenuti. Al centro dell’iniziativa il tema della genitorialità in carcere, intesa come risorsa e come possibile motore di cambiamento. Lo slogan “Non un mio crimine, non una mia condanna” richiama il diritto dei bambini a mantenere un rapporto significativo con il genitore, anche quando quest’ultimo si trova in una condizione di privazione della libertà.

A Biella l’evento sarà organizzato nell’area verde dell’istituto, già destinata nei mesi estivi ai colloqui con i figli. Un momento di gioco e condivisione pensato per restituire, per quanto possibile, una dimensione vicina alla normalità familiare. Sono previste partite a biliardino e giochi, con il coinvolgimento di due gruppi di detenuti e familiari: il primo dalle 10 alle 12.45, il secondo dalle 13.15 alle 16.

L’appuntamento biellese è organizzato dallo Sportello Multiservizi, dal progetto Liberi Legami e dal Tavolo Carcere, in stretta collaborazione con la Direzione e il comparto Sicurezza dell’Istituto.