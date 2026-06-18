Biella Corse, Bestetti-De Monti primi di classe al Valli Ossolane FOTO

Quasi tutti al traguardo i portacolori di Biella Corse impegnati, nell’ultimo fine settimana, al 62° Rally Valli Ossolane, secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Challenger e prova valida per la Coppa Rally di Zona 2.

Tra gli equipaggi della scuderia, il miglior risultato è arrivato da Daniele Bestetti e Cristian De Monti, in gara su Renault Clio, gruppo RC4N, classe A7. La coppia ha conquistato la vittoria di classe, chiudendo dodicesima di gruppo e al 30° posto assoluto.

Fausto Ingignoli e Luca Pieri, al via con una Peugeot 208, gruppo RC4N, classe Rally4/R2, hanno invece concluso al quarto posto di classe, ventiduesimi di gruppo e 53° assoluti.

Si sono fermati a circa metà gara Pietro Colla e Arrigo Pischedda, su Renault Clio, gruppo RC3N, classe Super 1600, e Alberto Stopani con Rebecca Fortunato, anche loro su Renault Clio, gruppo RC5N, classe N3.

Per quanto riguarda i cinque navigatori Biella Corse impegnati al fianco di piloti di altre scuderie, il miglior piazzamento è stato ottenuto da Tiziano Pieri, navigatore di Alessandro Corsini, terzo tra gli Under 25, su Peugeot 208, gruppo RC4N, classe Rally4. L’equipaggio ha chiuso quarto di classe e di gruppo, oltre che ventesimo assoluto.

Subito alle sue spalle, Luca Silvi ha concluso al 21° posto assoluto insieme a Stefano Roncadori su Renault Clio, gruppo RC3N, classe Rally3, ottenendo anche il primo posto di classe e di gruppo.

Jessica Rosa, in gara con Paolo Reccagni su Lancia Ypsilon, gruppo RC4N, classe Rally4, ha terminato quindicesima di classe, diciannovesima di gruppo e 44ª assoluta. Thomas Trombetta, invece, al via con Marco Arcifera, quarto nella classifica Under 25, su Renault Clio, gruppo RC5N, classe Rally5, ha chiuso primo di classe e di gruppo e 37° assoluto.

Ritiro, infine, per Ermes Bagolin, impegnato su Skoda Fabia RS, gruppo RC2N, classe Rally2/R5, fermatosi al controllo orario numero 9.

Biella Corse è stata presente anche alla 75ª edizione della cronoscalata Trento-Bondone, gara valida per il Campionato Italiano Super Salita e per il Campionato Italiano Velocità Montagna Nord. Giancarlo Graziosi ha ottenuto il quarto posto di classe e di gruppo, chiudendo 51° assoluto. Lo specialista delle salite della scuderia biellese, in attesa del ritorno della sua Osella PA21, ha gareggiato nella categoria Vetture Moderne con una Skoda Fabia Evo, gruppo Rally, classe Rally A.

Nel prossimo fine settimana l’attenzione si sposterà sul Rally San Martino di Castrozza e Primiero, in programma in Trentino Alto Adige. All’edizione 2026 prenderanno parte un equipaggio Biella Corse e due navigatori della scuderia impegnati con piloti di altri team.

L’equipaggio sarà formato da Patrick Chironi e Joly Yannick, in gara su Renault Clio RS, gruppo RC4N, classe Rally4, con il numero 41.

Tra i navigatori, la prima a partire sarà Carlotta Romano, al fianco del pilota Over 55 Maurizio Ferrarol su Skoda Fabia RS Evo, gruppo RC2N, classe R5/Rally2, numero 18. Più indietro scatterà Francesca Belli, in gara con l’Under 25 Matteo Ferrarol su Renault Clio, gruppo RC5N, classe Rally5, numero 54.

Il Rally San Martino prenderà il via alle 19.57 di venerdì 19 giugno da San Martino di Castrozza, dove si concluderà alle 18.30 di sabato 20 giugno. In programma sette prove speciali, una il venerdì e sei il sabato. In totale i concorrenti percorreranno 331,24 km, di cui 73,43 km in prova speciale.