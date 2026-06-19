TeamVolley, Terza stagione a Lessona per Giulia Macchieraldo

Conferma di spessore nel reparto delle centrali . Giulia MACCHIERALDO sarà ancora parte del roster della prima squadra del TeamVolley: per lei si tratta della terza stagione consecutiva in Serie B2 nazionale.

Originaria di Biella, la classe 2006 ha già dimostrato di poter fare bene in categoria: l’età è dalla sua parte e i margini di crescita decisamente importanti. Oltre a quello sottorete, Giulia continuerà a ricoprire un ruolo anche come allenatrice delle piccole atlete del Minivolley biancoblù.

Le sue parole: «Sono molto felice di continuare il mio percorso a Lessona: questa sarà già la mia terza stagione in prima squadra e sono grata per la fiducia che la società ha sempre riposto in me. Negli anni ho avuto l'opportunità di imparare tanto e spero di continuare a farlo. Il prossimo campionato sarà ricco di novità: un nuovo staff e alcune nuove compagne, che non vedo l'ora di conoscere e con cui spero di poter condividere grandi soddisfazioni. Sono pronta ad affrontare l’annata con entusiasmo, impegno e divertimento. Inoltre, sono felice di poter continuare a dare il mio contributo anche nel ruolo di allenatrice: un'esperienza che mi permette di trasmettere la mia passione per la pallavolo e di vivere questo sport da un altro punto di vista. Ci vediamo presto in palestra!».

Aggiunge il direttore sportivo Marco MOTTO: «Siamo molto felici che Giulia prosegua il suo percorso con noi e all’interno del roster della prima squadra in Serie B2. Nonostante la sua giovane età fa già parte dell’ossatura del gruppo e contiamo molto sul suo apporto, per quanto riguarda il gioco in campo e non solo. Non posso che farle un grande “in bocca al lupo” per il prossimo campionato, lieti di rivederla in palestra».