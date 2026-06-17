La notte romantica nei borghi più belli d’Italia sarà anche a Rosazza

La notte romantica nei borghi più belli d’Italia sarà anche nel comune di Rosazza, suggestiva gemma dell’alta Valle Cervo.
L’appuntamento è per sabato 20 giugno, alle 20.30, con ritrovo al parco Ortone per una suggestiva passeggiata nel borgo biellese, con letture di poesie locali accompagnate dalla chitarra acustica.
A seguire, aspettando il bacio romantico di mezzanotte, musica classica e note da tutto il mondo per vivere la magica atmosfera del luogo tra scorci incantevoli ed emozione autentiche.