 / Valle Cervo

Valle Cervo | 17 giugno 2026, 08:20

La notte romantica nei borghi più belli d’Italia sarà anche a Rosazza

La notte romantica nei borghi più belli d’Italia sarà anche a Rosazza (foto di repertorio)

La notte romantica nei borghi più belli d’Italia sarà anche a Rosazza (foto di repertorio)

La notte romantica nei borghi più belli d’Italia sarà anche nel comune di Rosazza, suggestiva gemma dell’alta Valle Cervo. 

L’appuntamento è per sabato 20 giugno, alle 20.30, con ritrovo al parco Ortone per una suggestiva passeggiata nel borgo biellese, con letture di poesie locali accompagnate dalla chitarra acustica. 

A seguire, aspettando il bacio romantico di mezzanotte, musica classica e note da tutto il mondo per vivere la magica atmosfera del luogo tra scorci incantevoli ed emozione autentiche.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore