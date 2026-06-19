ll KC Biella Victimula Pagus in visita presso la “CASA DI DILVA” a Vigliano Biellese FOTO

Mercoledì 17 Giugno una delegazione di soci del KC Biella Victimula Pagus con la Presidente Orietta Merlin si è recato in visita presso la “CASA DI DILVA” a Vigliano Biellese ,Comunità Educativa Residenziale per minori ,che è stata oggetto del Service annuale del Club stesso. E’ stato un momento molto significativo ,con l’incontro ,non solo con la Responsabile della struttura ed alcuni operatori, ma anche con qualcuno dei ragazzi creando così la possibilità di conoscere meglio questa importante realtà sul territorio biellese ,che offre aiuto e sostegno a minori in difficoltà.

Questi ragazzi ci hanno commosso con la loro realtà di vita già cosi pesante nonostante la giovane età ,con la profondità dello sguardo capace di riflettere l’insicurezza e l’incertezza ,ma anche con il loro sorriso aperto comunque alla speranza di un futuro migliore.

La Presidente Orietta ha poi consegnato una targa a ricordo di questo momento con la seguente scritta :” Vi ringraziamo per averci aperto le porte della Vostra struttura e ,soprattutto per lo straordinario lavoro che svolgete ogni giorno. Con il Vostro operato trasformate la solidarietà in gesti concreti, donando serenità ,protezione e speranza ai piccoli ospiti. Il Kiwanis Club Biella è fiero di camminare al Vostro fianco a difesa dell’infanzia”.

Dall’incontro sono nate nuove idee di progetti futuri di collaborazione e supporto di cui il Kiwanis Club Biella si farà promotore nell’impegno di aiuto costante e continuo per i bambini ed i minori come recita il motto stesso del Kiwanis “Serving the Children of the world”