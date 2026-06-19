Quartiere San Paolo, Masarone e Villaggio Sportivo, questa sera l'assemblea pubblica

Il Consiglio di Quartiere San Paolo, Masarone e Villaggio Sportivo invita tutti i cittadini a partecipare all'Assemblea Pubblica che si terrà stasera 19 Giugno alle ore 21.00 presso il Salone Parrocchiale, con ingresso da Via Zara 16.

L'incontro sarà un'importante occasione di confronto sui temi che riguardano il quartiere, per raccogliere idee, proposte e segnalazioni da parte dei residenti.

Un quartiere non è fatto solo di strade e palazzi, ma soprattutto delle persone che lo vivono ogni giorno. Partecipare significa contribuire a costruire insieme il futuro della nostra comunità, perché ogni voce può fare la differenza e ogni idea può diventare un cambiamento concreto.

Vi aspettiamo numerosi.

Il Consiglio di Quartiere San Paolo, Masarone e Villaggio Sportivo