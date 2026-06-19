Compostaggio domestico: a Piedicavallo una serata gratuita per imparare a ridurre i rifiuti e aiutare l'ambiente

Un piccolo gesto quotidiano può trasformarsi in un importante contributo per l'ambiente. Con questo obiettivo, venerdì 19 giugno, alle 20.45, presso il Teatro Regina Margherita di Piedicavallo, si terrà un corso gratuito dedicato al compostaggio domestico.

L'iniziativa, promossa dai comuni di Piedicavallo, Rosazza e Campiglia Cervo con il supporto di COSRAB, vuole offrire ai cittadini l'occasione per approfondire le buone pratiche di gestione dei rifiuti organici e scoprire come trasformare gli scarti alimentari e vegetali in una risorsa utile per orti e giardini.

Durante la serata saranno infatti affrontati temi pratici e di immediata applicazione, tra cui cosa si può e non si può compostare, i diversi sistemi di compostaggio disponibili, i benefici ambientali ed economici di questa pratica, le modalità corrette per avviare e gestire una compostiera, gli errori più comuni da evitare e l'utilizzo del compost prodotto.

L'incontro è rivolto a tutti, anche a chi non ha alcuna esperienza nel settore e desidera avvicinarsi per la prima volta al compostaggio domestico. Attraverso consigli semplici e facilmente applicabili, i partecipanti potranno acquisire le conoscenze necessarie per ridurre la quantità di rifiuti conferiti, contribuendo al tempo stesso alla tutela dell'ambiente e alla valorizzazione delle risorse naturali. La partecipazione è libera e gratuita.