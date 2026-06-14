Celebrazioni al Santuario di Graglia, doppia Santa Messa: ci sarà anche il vescovo Farinella

Celebrazioni al Santuario di Graglia. Sabato prossimo, 20 giugno, avrà luogo la Santa Messa delle 16.30 per il 400° anniversario della salita al cielo di don Nicolao Velotti (1626-2026), ideatore del Sacro Monte di Graglia (1615). A presiedere la funzione il vescovo di Biella Roberto Farinella e l’arcivescovo di Vercelli Marco Arnolfo.
Domenica 21, invece, Santa Messa delle 10.30 con il VI Anniversario dell’Aggregazione al Santuario della Santa Casa di Loreto. La giornata si concluderà con il concerto della Chomatic Chamber Orchestra, diretta da Simone Delbene, con musiche di Handel e Schubert.