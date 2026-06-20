“R...Estate a San Nicola”, Giulio Pavignano racconta Marco Polo

Dopo i primi due appuntamenti musicali, la rassegna estiva “R...Estate a San Nicola” ha inaugurato il ciclo di conferenze con un incontro dedicato a una delle figure più affascinanti della storia dei viaggi e degli scambi tra culture. Nella Chiesa di San Nicola da Tolentino, in Costa del Vernato 24, il professor Giulio Pavignano ha proposto al pubblico la conferenza dal titolo “Marco Polo, l’uomo che visse in due mondi”.

Davanti a una platea attenta, Pavignano – membro dell’associazione “Parole in Viaggio”, appassionato studioso di storia medievale e autore di Dolcino, l’ultimo eretico, recentemente ripubblicato nella sua seconda edizione – ha ripercorso la vicenda umana e storica del mercante veneziano, evidenziandone il ruolo di mediatore tra Oriente e Occidente in un’epoca in cui il dialogo tra mondi lontani appariva quasi impossibile.

L’incontro ha offerto l’occasione per approfondire non solo il celebre viaggio verso la corte del Gran Khan, ma anche il contesto storico, politico e culturale che rese possibile una delle esperienze più straordinarie del Medioevo. Attraverso letture, curiosità e immagini tratte da Il libro delle meraviglie, il relatore ha restituito il profilo di un uomo capace di vivere e comprendere due civiltà diverse, contribuendo a costruire un ponte tra esse.

La conferenza rientra nel calendario di eventi promosso dall’Associazione Amici di San Nicola ETS, presieduta da Eleonora Battaglia, che alterna musica e cultura con un obiettivo che va oltre la proposta artistica: sensibilizzare la comunità e raccogliere offerte a sostegno del progetto di restauro degli intonaci interni della chiesa.

La rassegna nasce come progetto condiviso, al quale hanno aderito diverse realtà del territorio, tra cui FAI, Parole in Viaggio, UCID e Leo Club. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio del Comune di Biella e del contributo del Bando Eventi della Fondazione CRB, a sostegno dell’organizzazione degli appuntamenti estivi.

Il programma di “R...Estate a San Nicola” proseguirà nelle prossime settimane con nuovi concerti e incontri culturali, confermando la vocazione della chiesa a essere non solo luogo di culto, ma anche spazio di incontro e valorizzazione del patrimonio storico e culturale cittadino.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 20 giugno, alle 21, con il concerto del Quartetto di Clarinetti della Chromatic Chamber Orchestra.