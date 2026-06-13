Le vibrazioni di Translational Music tornano all’Oasi Zegna con una novità FOTO

Alle ore 18.00 di sabato 20 giugno a Cascina Caruccia, situata nella splendida conca dei Rododendri, tornano le melodie di Translational Music con il concerto esperienziale a 432Hz, “Emiliano Toso Trio”.

Una data sempre molto attesa, un momento che contribuirà a creare un’atmosfera ancora più magica in cui le melodie del pianoforte di Emiliano Toso, biologo molecolare e musicista compositore, incontreranno quelle del violino di Valentina Wilhelm e quest'anno anche quelle del violoncello di Lorena Borsetti. Un evento esperienziale ed immersivo dove il pubblico potrà vivere e sperimentare sul proprio corpo e sulla propria mente gli effetti benefici di Translational Music ed entrare così in contatto con la parte più intima e profonda delle emozioni.

Translational Music® viene utilizzata in ambienti sanitari, assistenziali, didattici, curativi ed educativi di tutto il mondo. Le viene riconosciuta la capacità di generare Riequilibrio traducendo vibrazioni universali che contribuiscono al benessere psicofisico ed emozionale.

Translational Music® stimola la Creatività e la concentrazione: le note e gli armonici degli strumenti acustici accordati a 432Hz favoriscono la sincronizzazione biemisferica del cervello. Aumenta il livello di Consapevolezza favorendo il contatto con il sé interiore, tanto da essere ampiamente utilizzata nel campo della salute e del benessere, della meditazione e dello yoga. Favorisce inoltre l’omeostasi cellulare, l’armonia e la salute del nostro corpo.

I brani di Translational Music® creano pace e silenzio interiore, rilassano la mente e promuovono il contatto con la nostra essenza più profonda e spirituale.

I biglietti per il concerto sono acquistabili sul sito www.vivaticket.it (ingresso gratuito per i bambini fino ai 12 anni. L’evento si terrà all’aperto su di un prato, è consigliabile portare con sé una stuoia o una coperta).

In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno della Chiesa di Trivero Matrice.

Tutte le date dei prossimi eventi di Emiliano Toso sono consultabili nella sezione “eventi” del sito www.emilianotoso.com





