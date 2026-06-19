Chiude a Roppolo "Richiamo del Bosco": tre giorni tra natura e benessere

Si è conclusa domenica 14 giugno, a Roppolo, la terza edizione del Festival di Richiamo del Bosco, ospitata negli spazi della Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio.

La manifestazione, svoltasi dal 12 al 14 giugno, ha proposto tre giornate dedicate al rapporto con la natura, attraverso musica, incontri, talk, cultura, inclusione, passeggiate, cibo, forest bathing e pratiche di benessere. Al centro dell’edizione 2026 il tema della gentilezza, intesa come cura verso sé stessi, gli altri e l’ambiente.

Il Festival ha registrato una partecipazione significativa, con visitatori provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta. Gli appuntamenti hanno alternato momenti di approfondimento, esperienze immersive nel verde, meditazioni serali, attività in natura e conversazioni dedicate a ecopsicologia e biofilia.

«Questa terza edizione ha confermato che il Festival di Richiamo del Bosco è un’esperienza radicata nel territorio e sempre più riconosciuta come spazio di incontro autentico. Abbiamo toccato con mano come la gentilezza sia una pratica concreta di ascolto, inclusione e cura condivisa. Siamo già in conversazione con i nostri partner per riproporre il Festival nel giugno 2027», hanno dichiarato le guide ambientali e gli istruttori di Forest Bathing di Richiamo del Bosco.

Gli organizzatori hanno ringraziato ospiti, relatori, artisti, musicisti, guide ambientali e operatori olistici, insieme alla Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio per l’accoglienza. Un riconoscimento è stato rivolto anche alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e alla Fondazione Compagnia di San Paolo per il sostegno all’edizione 2026.