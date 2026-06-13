Si avvicina il Trail Oasi Zegna, oltre 400 gli iscritti

Manca poco più di una settimana all’edizione 2026 di Trail Oasi Zegna, in programma a Valdilana (BI) il prossimo 21 giugno.

Proseguono le operazioni di pulizia del percorso per assicurare agli atleti una esperienza indimenticabile nel fantastico scenario dell’Oasi Zegna, tra l’altro nel suo massimo splendore, al momento del passaggio tra la primavera e l’estate. Già oltre 400 iscritti Sono già molti gli atleti che hanno deciso di partecipare alla gara organizzata come sempre dall’ASD Trail Running Valsessera: al momento sono oltre 400, provenienti da ben 7 regioni italiane – Piemonte, Abruzzo, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Valle d’Aosta e Veneto. Sei al momento le nazioni rappresentate: Italia, Croazia, Gran Bretagna, Marocco, Perù, Ucraina.

Le iscrizioni per le due gare più lunghe si chiuderanno il 19 giugno, mentre sarà possibile iscriversi alla 15, che si correrà sia in versione competitiva sia in versione non competitiva, anche il giorno di gara: non sarà però garantito il paco gara.

Tre le distanze previste, per vivere al meglio l’Oasi Zegna e il territorio

Come già negli ultimi anni saranno tre le distanze previste per il Trail Oasi Zegna, adatte a tutti i tipi di allenamento:

• Ultra Oasi Zegna 65 km circa con 4200 metri di dislivello positivo e negativo • Trail Oasi Zegna 35 km circa con 1700 metri di dislivello positivo e negativo

• Oasi Zegna 15 km circa con 800 metri di dislivello positivo e negativo

Come tradizione tutte e tre le distanze avranno partenza e arrivo al Centro Zegna di Trivero di Valdilana, location perfetta per poter fornire agli atleti tutti i servizi a loro riservati in un unico punto; le partenze saranno alle 5.00 (la 65 km), alle 8.30 (la 35 km) e alle 9.30 (la 15 km).

Ulteriori informazioni e iscrizioni sul sito https://www.trailrunningvalsessera.it/

Comunicazione: Ivo Casorati, comunicazionetrailoasizegna@gmail.com - 339/6076523