R…Estate a San Nicola, serata di musica con la Chromatic Chamber Orchestra

Prosegue la rassegna estiva “R…Estate a San Nicola”. Sabato 20 giugno, alle 21, nella chiesa di San Nicola da Tolentino, in Costa del Vernato 24 a Biella, è in programma il concerto del Quartetto di Clarinetti della Chromatic Chamber Orchestra.

La serata proporrà un repertorio vario, con pagine tratte dalla grande tradizione musicale europea. In programma le Danze Polovesiane di Borodin, Noi siamo zingarelle dall’atto III della Traviata di Giuseppe Verdi, la Suite n. 1 da Peer Gynt di Edvard Grieg, la Fuga in sol minore di Johann Sebastian Bach, il Minuetto dalla Serenata n. 1 di Johannes Brahms, l’Adagio dalla Settima Sinfonia di Ludwig van Beethoven, l’Intermezzo da Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, L’apprendista stregone di Paul Dukas e l’Ouverture dalla Carmen di Georges Bizet.

L’appuntamento rientra nel calendario promosso dagli Amici di San Nicola, con il patrocinio della Città di Biella. Il progetto è realizzato in collaborazione con UCID, Associazione Parole in Viaggio e Leo Club Biella, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e nell’ambito del Bando Eventi.