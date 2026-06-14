La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia sarà di nuovo a Candelo

Anche quest’anno, il suggestivo borgo di Candelo si prepara ad accogliere gli innamorati e tutti coloro che desiderano vivere una serata magica all'insegna della bellezza e dell'atmosfera.

Sabato 20 giugno, il Ricetto di Candelo celebrerà "La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia", un evento nazionale dedicato all’amore, ai ricordi e alla memoria che unisce.

L’amore è creare ricordi insieme: all’interno del Ricetto sarà allestito un angolo romantico, pensato appositamente per le foto dei visitatori, realizzato grazie alla collaborazione della Pro Loco di Candelo. Ma l’amore è anche lasciarsi emozionare: dalle 21, presso la Chiesa di San Lorenzo, si terrà il concerto "Festival della musica", a cura di Candelo in coro. Durante l'iniziativa, verranno distribuiti agli spettatori gli speciali palloncini dell'evento (fino ad esaurimento scorte).

Il sindaco Paolo Gelone commenta così: "La 'Notte Romantica' invita a condividere esperienze che toccano le corde dell'emozione. L’invito che rivolgo a tutti è di lasciarsi conquistare non solo dalla bellezza architettonica ma dal calore di un abbraccio con le persone a cui vogliamo bene, scattandoci una foto, ascoltando buona musica e costruendo insieme un momento da ricordare”.