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EVENTI | 08 giugno 2026, 06:50

Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 5 al 7 giugno 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 5 al 7 giugno 2026

Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 5 al 7 giugno 2026

Attualità

- Biocarburanti e microalghe, la sfida green di Marcello Guelpa VIDEO

- Pozzolo fuori strada: il Biellese torna sulla cronaca nazionale

- Il portafoglio digitale europeo sta arrivando. Siete pronti?

- Ondate di calore, dalla Regione prevenzione e informazione per proteggere la salute

- Prorogato il taglio delle accise fino al 3 luglio, sconti confermati su benzina e gasolio

Cronaca

- Biella, prova a sedare una lite ma viene aggredito: ferito un giovane

- Dalle false indagini ai pedaggi inesistenti, così i truffatori sfruttano paura e urgenza: fate attenzione

Eventi

- Festa dell’Arma dei Carabinieri, l’addio del Colonnello Giacometti: “Tre anni straordinari, sarò sempre legato a Biella” FOTO e VIDEO

- La poetica dell'attenzione di Carla Fiorio, a Biella la prima presentazione è un successo FOTO

- Pranzo condiviso e spirito di comunità, al Villaggio di Biella si rinnova la tradizione della “Tavola Longa” FOTO

- ANA, 90° compleanno per il Gruppo Alpini di Candelo FOTO e VIDEO

- Strabiella, oltre 450 iscritti per la corsa solidale della Croce Rossa FOTO e VIDEO

- Valdengo, Pompieropoli coinvolge i bambini tra gioco e sicurezza FOTO

Costume e società

- Gae Aulenti, il Biellese visto dai giovani: la 5ªDB trionfa al concorso #lamiaBiella FOTO

- Sorrisi, ricordi, un brindisi e una foto di rito: a Biella reunion per gli ex alunni del Piazzo FOTO

- AlfAlberto, Z come Zittire: il silenzio che ascolta e quello che opprime VIDEO

Redazione

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