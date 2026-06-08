Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 5 al 7 giugno 2026

Attualità
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- Pozzolo fuori strada: il Biellese torna sulla cronaca nazionale
- Il portafoglio digitale europeo sta arrivando. Siete pronti?
- Ondate di calore, dalla Regione prevenzione e informazione per proteggere la salute
- Prorogato il taglio delle accise fino al 3 luglio, sconti confermati su benzina e gasolio
Cronaca
- Biella, prova a sedare una lite ma viene aggredito: ferito un giovane
- Dalle false indagini ai pedaggi inesistenti, così i truffatori sfruttano paura e urgenza: fate attenzione
Eventi
- Festa dell’Arma dei Carabinieri, l’addio del Colonnello Giacometti: “Tre anni straordinari, sarò sempre legato a Biella” FOTO e VIDEO
- La poetica dell'attenzione di Carla Fiorio, a Biella la prima presentazione è un successo FOTO
- Pranzo condiviso e spirito di comunità, al Villaggio di Biella si rinnova la tradizione della “Tavola Longa” FOTO
- ANA, 90° compleanno per il Gruppo Alpini di Candelo FOTO e VIDEO
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Costume e società
- Gae Aulenti, il Biellese visto dai giovani: la 5ªDB trionfa al concorso #lamiaBiella FOTO
- Sorrisi, ricordi, un brindisi e una foto di rito: a Biella reunion per gli ex alunni del Piazzo FOTO
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