La poetica dell'attenzione di Carla Fiorio, a Biella la prima presentazione è un successo FOTO

Grande interesse ed entusiasmo per la prima la presentazione del libro La poetica dell'attenzione di Carla Fiorio, edito da Edizioni Effedì che si è tenuta ieri sera presso il Mailab di Biella.

Una sala gremita ha accolto l'autrice in un incontro ricco di spunti, riflessioni e momenti di autentica connessione con il pubblico. Al fianco di Carla Fiorio, David Deluxe di Imland Radio e la Dott.ssa Simona Ramella Paia, psicologa e psicoterapeuta, hanno arricchito la discussione con preziosi contributi sul tema dell'attenzione intenzionale come super potere nella quotidianità.

Il dialogo ha toccato temi quanto mai attuali, dalla frammentazione dell'attenzione nella società iperconnessa alla riscoperta di quella "forza silenziosa del Tempo Poesia", che il libro invita a ritrovare. Il pubblico ha risposto con grande partecipazione, dimostrando quanto il tema sia sentito e necessario.

Per chi non ha potuto essere presente, La poetica dell'attenzione è ora disponibile nelle librerie e online.