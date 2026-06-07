AlfAlberto, Z come Zittire: il silenzio che ascolta e quello che opprime VIDEO

La parola di questa settimana nell'“AlfAlberto” di Alberto Antonello è zittire, un termine che richiama immediatamente immagini di chiusura, imposizione e mancanza di ascolto. Una parola dura, che invita a riflettere sul modo in cui ci relazioniamo con gli altri e con noi stessi.

Nella sua riflessione, Antonello osserva come spesso si tenda a zittire chi ci sta di fronte quando ciò che dice ci mette in discussione o ci costringe a confrontarci con verità scomode. Un atteggiamento che nasce dalla difficoltà di ascoltare davvero. Ma il significato della parola si allarga anche alla dimensione interiore. La mente, infatti, è spesso attraversata da paure, ansie e pensieri che non concedono tregua. In questo contesto, il messaggio cristiano invita a riconoscere queste voci senza reprimerle, per poi scegliere consapevolmente a quale dare ascolto.

Come Gesù che, nella tempesta, ordina al mare di calmarsi, così ogni persona è chiamata a confrontarsi con le proprie inquietudini e a non lasciarsi dominare dalla paura...