Occhieppo Inferiore, convocato il Consiglio comunale: in discussione bilancio, Tari e servizi idrici

La sindaca Monica Mosca ha convocato il Consiglio comunale di Occhieppo Inferiore in sessione straordinaria di prima convocazione per domani lunedì 8 giugno 2026 alle ore 19 nella sala consiliare del Municipio.

L’assemblea sarà chiamata a esaminare diversi punti all’ordine del giorno. Tra gli argomenti di maggiore rilievo figurano la sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale della società in house “Biella Casale Vercelli Valsesia Acque Spa”, operazione che prevede il conferimento del ramo d’azienda relativo alle reti e alle infrastrutture idriche comunali, le modifiche al regolamento unico per la concessione in uso di locali e strutture di proprietà comunale e l’approvazione definitiva del regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale ed è anche prevista la proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e dei consiglieri del Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze.

Al termine della seduta i presenti sono invitati all'inaugurazione de "Le matite del Sapere", la nuova recinzione installata nella primavera del 2026 all'ingresso delle scuole del paese.