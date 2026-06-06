Pranzo condiviso e spirito di comunità, al Villaggio di Biella si rinnova la tradizione della “Tavola Longa” FOTO

Si rinnova una delle tradizioni più apprezzate e seguite dalla comunità del Villaggio Lamarmora di Biella. Nella mattinata di oggi, 6 giugno, si è tenuto l’atto finale della Festa di Primavera nei giardini adiacenti alla scuola primaria di via Lombardia, dove è stata allestita una “Tavola Longa”, un grande pranzo comunitario pensato per riunire a pranzo residenti e amici del quartiere per una giornata dedicata alla convivialità e al desiderio di condividere un piatto cucinato proprio dalla popolazione.

Ciascuno, infatti, ha preparato e portato gustose leccornie a cui seguiranno nel pomeriggio momenti di aggregazione, appuntamenti musicali e attività dedicate ai partecipanti: specialmente i più piccoli con animazione e giochi adatti a tutte le età.

Come riportato dai membri del Consiglio di Quartiere del Villaggio, era da qualche anno che non si assisteva più ad un simile evento, che ha registrato una notevole partecipazione, con l’obiettivo di ricreare occasioni di ritrovo, conoscenza e confronto davanti ad un piatto cucinato con cura e passione.

Da segnalare la presenza di uno stand, con una serie di proposte volte a dare un nome allo spazio verde che ha ospitato la manifestazione odierna.