Candelo promuove il compostaggio domestico con un incontro aperto alla cittadinanza

Il comune di Candelo, su iniziativa dell’assessore all’Ambiente Michele Ansermino e in collaborazione con il Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese (CO.S.R.A.B.), organizza un incontro informativo dedicato al compostaggio domestico, rivolto alla cittadinanza.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività volte a favorire la diffusione di pratiche sostenibili nella gestione dei rifiuti, attraverso momenti di informazione e sensibilizzazione. I corsi, messi a disposizione dal Consorzio a titolo gratuito, prevedono incontri pubblico-informativi della durata indicativa di due ore, tenuti da tecnici ambientali qualificati, con l’obiettivo di fornire indicazioni utili e rafforzare la consapevolezza ambientale.
Nel corso dell’incontro verranno illustrate le corrette modalità di compostaggio dei rifiuti organici, insieme a suggerimenti pratici per una gestione efficace del composter domestico. L’appuntamento rappresenta un’opportunità per contribuire, anche a livello domestico, alla riduzione dei rifiuti.
“Promuovere il compostaggio domestico significa offrire ai cittadini strumenti semplici ed efficaci per ridurre i rifiuti e migliorare la qualità ambientale del territorio - dichiara Ansermino - Momenti come questo incontro informativo rappresentano un’occasione utile per accompagnare i cittadini in scelte quotidiane più sostenibili, valorizzando il contributo di ciascuno alla tutela dell’ambiente”.
L’incontro si terrà sabato 13 giugno, alle 10, presso la Sala Affreschi del Centro “Le Rosminiane” in via Matteotti 48. La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati.