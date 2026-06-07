Valdengo, Pompieropoli coinvolge i bambini tra gioco e sicurezza FOTO

Una giornata dedicata ai bambini, alla scoperta del lavoro dei vigili del fuoco. Oggi, domenica 7 giugno, nell’ambito della 41ª edizione di Valdengo in Festa, il centro sportivo comunale ha ospitato Pompieropoli, iniziativa pensata per avvicinare i più piccoli al mondo del soccorso e della sicurezza.

Durante la manifestazione, i bambini hanno potuto osservare da vicino i mezzi in esposizione e conoscere alcune delle attrezzature utilizzate dai vigili del fuoco. Non è mancata la parte pratica, con percorsi educativi studiati per coinvolgere i partecipanti e far comprendere, attraverso l’esperienza diretta, cosa significhi intervenire in situazioni di emergenza.

L’appuntamento ha unito gioco e sensibilizzazione, permettendo ai più giovani di mettersi alla prova e di scoprire il valore di un servizio fondamentale per la comunità.