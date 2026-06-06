Sorrisi, ricordi, un brindisi e una foto di rito: a Biella reunion per gli ex alunni del Piazzo FOTO

Venerdì 5 giugno, in un noto locale biellese, la classe elementare "Ada Negri" del Piazzo degli anni 1980-85, si è ritrovata per una piacevole e allegra rimpatriata.

Gli assenti erano tutti giustificati dalla cara maestra Rosy mentre i commensali, ormai "ex bambini", hanno ripercorso i ricordi presenti e passati di quel percorso chiamato Vita.

Per tutti il tempo è sembrato essersi fermato perché la voglia di star assieme e sorridere sono state le stesse di sempre. Al termine, dopo un brindisi ed una foto di rito, i presenti si sono dati appuntamento per un futuro momento.