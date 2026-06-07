Strabiella, oltre 450 iscritti per la corsa solidale della Croce Rossa FOTO e VIDEO

Con 438 iscritti e 19 bambini impegnati nelle prove dedicate ai più piccoli, la Strabiella ha accolto anche quest'anno un gran numero di partecipanti. La 37ª edizione della storica corsa su strada non competitiva e camminata ludico-motoria, organizzata dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di Biella, ha portato nel centro cittadino una serata di sport e solidarietà.

Nata negli anni Ottanta con una marcata vocazione sociale e sportiva, la manifestazione ha richiamato persone di diverse età, riunite nel centro di Biella per condividere un momento di benessere e aggregazione. Il percorso di 6 km si è snodato lungo le vie cittadine. Ad aprire il programma sono stati i bambini, protagonisti dei tracciati di 300, 600 e 900 metri predisposti in base all’età. A seguire sono partiti i camminatori e, successivamente, gli altri partecipanti alla corsa non competitiva.

Alla manifestazione di ieri, sabato 6 giugno, era presente anche il gruppo biellese Tapa Run, capitanato da Mario De Nile, che ha scortato i ragazzi a bordo delle Joëlette. Un gesto rivolto all'inclusione, per portare alla Strabiella anche chi non può correre autonomamente, permettendogli di vivere il percorso insieme agli altri runners.

Il ricavato delle iscrizioni sarà destinato al finanziamento dei progetti che la Croce Rossa di Biella porta avanti sul territorio. Alla giornata hanno preso parte anche diversi Comitati della Croce Rossa provenienti dalle province limitrofe. Al termine si è svolto il tradizionale rinfresco per tutti i partecipanti e un premio è stato assegnato al gruppo più numeroso, intitolato alla memoria del volontario Oscar Botto Steglia.