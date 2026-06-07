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COSTUME E SOCIETÀ | 07 giugno 2026, 11:00

Pulizia e taglio dell’erba al Santuario del Cavallero: "Grazie ai volontari!"

Pulizia e taglio dell’erba al Santuario del Cavallero: &quot;Grazie ai volontari!&quot; - Foto amici del Cavallero

Pulizia e taglio dell’erba al Santuario del Cavallero: "Grazie ai volontari!" - Foto amici del Cavallero

Nei giorni scorsi i volontari dell’associazione Amici del Cavallero sono intervenuti nelle aree del Santuario per effettuare lavori di pulizia e taglio dell’erba. Un intervento importante, reso possibile grazie all’impegno dei volontari, che ha permesso di sistemare gli spazi esterni e rendere l’area più accogliente in vista della stagione estiva. 

Il Santuario è ora pronto ad accogliere visitatori e fedeli. Nei prossimi giorni verrà comunicato il programma delle aperture, che prenderanno il via dalla metà di luglio.

G. Ch.

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