Furto a Occhieppo Inferiore: entra in negozio e ruba contanti

Sono in corso le indagini per risalire all'autore del furto che ieri ha interessato un negozio di occhieppo Inferiore.Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe entrata nell’esercizio commerciale con una scusa e, approfittando dell'assenza momentanea della titolare, avrebbe sottratto denaro contante. L’ammanco ammonterebbe a circa 400 euro.

Il negozio è dotato di videocamere: le immagini saranno visionate dai militari per cercare di identificare la persona coinvolta. I Carabinieri intervenuti effettueranno ulteriori verifiche e accertamenti in merito.