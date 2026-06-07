ANA, 90° compleanno per il Gruppo Alpini di Candelo FOTO e VIDEO

Novant’anni di presenza al servizio della comunità. Candelo celebra lo storico anniversario di fondazione del suo Gruppo Alpini, nato nel 1936 e divenuto nel tempo una delle realtà più radicate nella vita del paese.

Le penne nere candelesi contano circa 160 soci tra Alpini, Amici e Aggregati. Una storia di partecipazione, volontariato e legame con il territorio, che negli anni ha visto il gruppo impegnato nelle principali manifestazioni del borgo, da Candelo in Fiore al Borgo di Babbo Natale, oltre alle iniziative di aggregazione e solidarietà.

Il traguardo dei 90 anni è stato celebrato con due giornate di festa. Sabato 6 giugno, nella cornice del Ricetto, si è svolto il concerto della Fanfara Alpini di Pralungo. Questa mattina, invece, il paese si è raccolto al monumento dedicato ai Caduti per la cerimonia dell’alzabandiera e la sfilata per le vie del borgo, con l’arrivo in piazza Castello, dove è stata celebrata la Santa Messa. La giornata si è conclusa con il pranzo ufficiale nella sede della Sezione di Biella. Particolarmente sentita la partecipazione di cittadini, associazioni e rappresentanti delle istituzioni comunali, provinciali e regionali. Nel corso degli anni il gruppo si è distinto anche per la cura di alcuni spazi del territorio e l’attività svolta con le scuole per trasmettere alle nuove generazioni la memoria, le tradizioni e i valori alpini.

Il 2026 è un anno importante per tutto il movimento alpino biellese. Oltre a Candelo, anche altri gruppi del territorio celebrano anniversari significativi: Pray festeggia i 100 anni, Lessona e Vandorno i 70, mentre Pollone e il gruppo Alpini di Vergnasco, Cerrione e Magnonevolo raggiungono i 90 anni.