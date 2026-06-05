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Animalerie | 05 giugno 2026, 16:41

Gatti lasciati soli in una casa disabitata salvati dalla Polizia Locale di Salussola

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato i gatti in condizioni precarie

Gatti lasciati soli in una casa disabitata salvati dalla Polizia Locale di Salussola

Gatti lasciati soli in una casa disabitata salvati dalla Polizia Locale di Salussola

Oggi venerdì 5 giugno intorno alle 14 la Polizia Locale di Salussola è intervenuta in una casa disabitata, dove erano stati segnalati due gatti in evidente stato di abbandono.

Secondo quanto ricostruito, i due animali sarebbero rimasti nella casa senza che nessuno si occupasse di loro dopo che gli abitanti se n'erano andati, fino a quando alcuni cittadini hanno segnalato la situazione alle autorità.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato i gatti in condizioni precarie, visibilmente dimagriti e bisognosi di assistenza. Per garantire loro le cure necessarie è stata immediatamente attivata la collaborazione con l'associazione Miciolandia. I due gatti sono stati quindi presi in carico dai volontari e affidati alle cure di un veterinario per gli accertamenti sanitari e il percorso di recupero.

Gatti lasciati soli in una casa disabitata salvati dalla Polizia Locale di Salussola

Gatti lasciati soli in una casa disabitata salvati dalla Polizia Locale di Salussola

s.zo.

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