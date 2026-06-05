Gatti lasciati soli in una casa disabitata salvati dalla Polizia Locale di Salussola

Oggi venerdì 5 giugno intorno alle 14 la Polizia Locale di Salussola è intervenuta in una casa disabitata, dove erano stati segnalati due gatti in evidente stato di abbandono.

Secondo quanto ricostruito, i due animali sarebbero rimasti nella casa senza che nessuno si occupasse di loro dopo che gli abitanti se n'erano andati, fino a quando alcuni cittadini hanno segnalato la situazione alle autorità.

Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato i gatti in condizioni precarie, visibilmente dimagriti e bisognosi di assistenza. Per garantire loro le cure necessarie è stata immediatamente attivata la collaborazione con l'associazione Miciolandia. I due gatti sono stati quindi presi in carico dai volontari e affidati alle cure di un veterinario per gli accertamenti sanitari e il percorso di recupero.