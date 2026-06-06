Gae Aulenti, il Biellese visto dai giovani: la 5ªDB trionfa al concorso #lamiaBiella FOTO

Uno sguardo rivolto al futuro, lontano dalla nostalgia e guidato dalla creatività di chi il territorio vuole raccontarlo, viverlo e promuoverlo. È questa la formula con cui gli studenti della 5ªDB dell’IIS “Gae Aulenti” – indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, articolazione Accoglienza Turistica – hanno conquistato la giuria di #lamiaBiella, concorso promosso dalla Fondazione Clelio Angelino e riservato alle scuole secondarie di secondo grado della provincia.

Giovedì 21 maggio, la cerimonia di premiazione ha ufficializzato il verdetto, incoronando l’istituto biellese al termine di un percorso formativo intenso e trasversale. Per la classe si tratta di un risultato importante: una doppia soddisfazione che vede il gruppo posizionarsi tra i migliori progetti del territorio e, allo stesso tempo, celebrare il riconoscimento individuale ottenuto da una delle sue alunne.

Il concorso chiedeva ai ragazzi di trasformarsi in comunicatori, giornalisti e creativi. Due le sezioni previste dal bando: la prima, obbligatoria, consisteva in uno scatto fotografico originale e personale, accompagnato da un breve testo giornalistico dal taglio strategico-comunicativo; la seconda, opzionale, prevedeva un elaborato di comunicazione visiva a scelta tra mini-brochure turistiche, poster, video, campagne digitali, siti web o contenuti social.

L’obiettivo non era la semplice descrizione del territorio, ma la capacità di cogliere un dettaglio, un’emozione o una bellezza nascosta del Biellese. Agli studenti è stato chiesto di lanciare un messaggio attuale: invitare i propri coetanei a visitare, attraversare e vivere questi luoghi, riconoscendo il valore di una comunità viva, solidale e capace di prendersi cura di sé.

Il progetto, coordinato dal professor Ernesto Fabbricatore, docente di Tecniche di Comunicazione, e dalla professoressa MariaVittoria Coggiola, docente di Lettere, si è rivelato un’esperienza particolarmente coinvolgente.

Il lavoro della 5ªDB è stato riconosciuto dalla giuria anche grazie al risultato ottenuto da Natascia Casazza, che si è aggiudicata il quarto posto assoluto. Alla studentessa è stata assegnata la menzione speciale “Alpigiano per un giorno”, un’opportunità che le permetterà di vivere una giornata all’Alpe Moncerchio. Qui potrà scoprire da vicino il lavoro in quota, i ritmi della montagna e il legame profondo che unisce l’uomo, gli animali e il paesaggio alpino.

“La fotografia ha permesso di osservare Biella con maggiore attenzione e sensibilità, cogliendo aspetti culturali, paesaggistici ed emotivi altrimenti invisibili nella fretta quotidiana”.

Al di là dei premi e delle classifiche, l’iniziativa ha offerto agli studenti una preziosa occasione di riflessione. Gli alunni e le alunne hanno potuto riscoprire la bellezza della quotidianità e l’importanza di valorizzare il territorio in cui vivono.

L’esperienza ha inoltre rafforzato lo spirito di squadra all’interno della classe, trasformandosi in un momento di condivisione, collaborazione e crescita collettiva. La 5ªDB archivia questa giornata con entusiasmo, portando con sé il ricordo di un percorso capace di unire arte, sensibilità ambientale, creatività e amore per le proprie radici.