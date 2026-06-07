Ultimo concerto per il Biella Jazz Club, in arrivo gli Spoon Baboon

Ultimo concerto della stagione numero 60 per il Biella Jazz Club. A Palazzo Ferrero salgono sul prestigioso palco del jazz club più antico in Italia i giovanissimi e biellesi Spoon Baboon: Camilla Rolando alla tromba, in tour con Jovanotti, è leader del progetto con Gioela Scomazzon alla chitarra e Giulio Ferro alla batteria.

Gli Spoon Baboon ridefiniscono i confini del sound indipendente: un viaggio tra Jazz, R&B ed Elettronica in tempo reale, nel panorama musicale contemporaneo, dove l’elettronica spesso fa rima con basi pre-registrate, gli Spoon Baboon si distinguono come un vero e proprio laboratorio sonoro in continua evoluzione.

Il trio biellese lancia la sua sfida stilistica fondendo il calore del jazz e del rhythm and blues con la precisione chirurgica di synth, beatbox e loopstation. Il risultato è un muretto di suono stratificato e potente, capace di stupire per complessità e accessibilità, generato interamente da soli tre elementi.

La forza degli Spoon Baboon risiede nella sinergia e nell'eclettismo dei suoi componenti, ognuno fondamentale per la costruzione di un sound unico.

L'esperienza live è l'arte della costruzione in tempo reale ed è ciò che rende gli Spoon Baboon una realtà unica nel panorama indipendente è l'approccio "artigianale" ma tecnologicamente avanzato alla performance. La band non si limita a eseguire brani ma li costruisce sul momento. Durante i loro live, il pubblico assiste a una vera e propria magia tecnica: un riff di tromba o uno schiocco vocale vengono catturati, campionati e trasformati istantaneamente nella spina dorsale del groove.

L’anima del trio è proprio questa: mantenere intatta l'anima dell'improvvisazione jazzistica all'interno delle strutture ritmiche rigorose tipiche della musica elettronica.

Molte le iniziative dell’associazione biellese nell’anno del sessantennale durante l’estate biellese, la prima all’interno del Festival Street Art di Biella Riva il 13 giugno poi il 15 luglio sarà celebrato il compleanno del Biella Jazz Club in collaborazione con la Città di Biella e con il contributo di “Cultura Hub di Fondazione CR Biella e di Fondazione CRT. Anche quest’anno ci sarà la collaborazione con Bolle di Malto per gli eventi jazz dell’importante manifestazione con un’edizione “Anniversary” del Sour Jazz.