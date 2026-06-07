Cavaglià, interruzione dell'energia elettrica

E-Distribuzione comunica che martedì 9 giugno 2026, nel comune di Cavaglià, l’energia elettrica sarà interrotta per consentire lavori sugli impianti. La sospensione del servizio è prevista dalle 8 alle 15 e riguarderà soltanto i clienti alimentati in bassa tensione nelle zone indicate dall’avviso.

Le vie e le aree interessate comprendono alcuni tratti di via Montemaggio e diverse cascine del territorio comunale, tra cui Cascina Vallefredda, Cascina Monforno, Cascina Trucca, Cascina Rondolino e Cascina Cocetto.

Durante i lavori, la corrente potrebbe essere temporaneamente riattivata. Per questo motivo l’azienda invita a non utilizzare gli ascensori e a prestare attenzione agli impianti elettrici per tutta la durata dell’intervento.

Per informazioni è possibile consultare il sito di E-Distribuzione, utilizzare l’app o contattare il numero verde.