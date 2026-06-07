Conto alla rovescia per la 5000 Metri di Cerrione “7° corri per Mucio”

La Pro Loco Cerrione, con la collaborazione tecnica di AS Gaglianico ’74, organizza la 5000 Metri di Cerrione “7° corri per Mucio”, in programma mercoledì prossimo, 10 giugno. Si tratta di una manifestazione ludico motoria e corsa su strada non competitiva aperta a tutti.

Come da programma, dalle 18 ci si ritroverà in piazza Q. Sella, a Vergnasco, con la partenza della corsa dei bambini, inserita nel Palio dei Rioni, alle 19. A seguire, alle 19.40, avrà inizio il via della competizione. Come riportato dagli organizzatori, il costo è di 5 euro per la sola corsa, 10 con buono cena. Al primo uomo/donna classificati riceveranno un buono trattamento fisioterapico

Al termine della gara sarà presente servizio massaggi decontratturante e docce. È inoltre garantita la presenza di ambulanza, personale medico e DAE.

Per informazioni: 348 7031033 o 339 7123903. Durante la serata sarà presente la band “Tribute Woman”.