Mottalciata, consegnata la Costituzione ai neo-diciottenni del paese

Giovedì 4 giugno, nella sala consiliare del Comune di Mottalciata, si è svolta la consegna della Costituzione ai giovani del paese che nel 2026 hanno compiuto o compiranno 18 anni.

Durante l’incontro, il sindaco Teresa Ottino ha ripercorso alcuni passaggi centrali della storia repubblicana italiana: la nascita della Costituzione, il primo voto delle donne e la formazione dell’Assemblea Costituente. Un’occasione per sottolineare il valore della Carta fondamentale e il significato dell’ingresso dei ragazzi nella piena cittadinanza.

Alla cerimonia ha preso parte anche la consigliera regionale Elena Rocchi, insieme al direttivo della Pro Loco, che ha ribadito la volontà di coinvolgere attivamente i giovani nella vita del paese.

«La consegna della Costituzione ai ragazzi che hanno compiuto o compiranno 18 anni è un momento significativo per la nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Teresa Ottino –. Ho voluto consegnarla personalmente perché rappresenta il simbolo dei valori fondamentali della nostra Repubblica e dell'ingresso dei giovani nella piena cittadinanza. Sono stata molto felice di incontrare i ragazzi e le loro famiglie in questa occasione così importante. Auguro a tutti loro di essere cittadini consapevoli, partecipi e protagonisti del futuro del nostro Paese e della nostra comunità».

I giovani coinvolti nella cerimonia sono Gaia Bonino, Andrea Pasquario, Bashar Droubi, Bianca Rainero, Melissa Poltronieri, Carlo Andorno e Matilde Travagli.