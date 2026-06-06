Il portafoglio digitale europeo sta arrivando. Siete pronti?

Pensate all'ultima volta che avete aperto un conto in banca. O firmato un contratto di affitto. O prenotato una visita specialistica. Avete tirato fuori la carta d'identità, l'avete consegnata a qualcuno, che ne ha fatto una fotocopia o ne ha digitato i dati in un sistema. Lo stesso documento, le stesse informazioni, presentate decine di volte l'anno a decine di soggetti diversi, ognuno dei quali le conserva a modo suo, spesso senza che voi ne sappiate nulla.

L'EUDI Wallet — European Union Digital Identity Wallet, il portafoglio digitale europeo, nasce per cambiare questa logica in modo radicale. Entro il 2027, ogni cittadino europeo avrà sul proprio smartphone uno strumento con cui dimostrare la propria identità, condividere solo le informazioni strettamente necessarie, firmare contratti e accedere a servizi pubblici e privati in tutta l'UE. Senza code agli sportelli, senza fotocopie, senza perdere il controllo dei propri dati.

Non è fantascienza: è già legge. Il Regolamento europeo eIDAS 2.0 ha fissato le scadenze, i pilot sono in corso in diversi Paesi europei e l'Italia sta accelerando. Il 2026 è l'anno in cui si costruisce davvero l'infrastruttura.

Come funziona: il portafoglio digitale in parole semplici

Immaginate una cassaforte digitale nel vostro smartphone. Dentro ci sono copie certificate di tutti i vostri documenti importanti: carta d'identità, patente di guida, tessera sanitaria, titolo di studio, certificati professionali. Ma con una differenza fondamentale rispetto alla cassaforte fisica: decidete voi cosa mostrare e a chi.

Se una banca vi chiede di verificare la vostra identità, mostrate solo nome, cognome e data di nascita, non il vostro indirizzo di casa o il vostro codice fiscale. Se un sito di e-commerce vuole verificare che abbiate più di 18 anni, condividete solo quella conferma, senza rivelare la vostra data di nascita esatta. Questo principio si chiama minimal disclosure: condividere il minimo indispensabile, tenere tutto il resto al sicuro.

La tecnologia alla base è quella delle credenziali verificabili (Verifiable Credentials): attestazioni digitali firmate crittograficamente da un'autorità riconosciuta (lo Stato, un ente certificatore, un'università), che chiunque può verificare senza dover contattare l'ente che le ha emesse. Come un sigillo notarile che ognuno può leggere, ma che nessuno può falsificare.

Cosa potrete fare concretamente

Il Wallet non è solo un documento d'identità digitale. È una piattaforma. Ecco alcuni esempi concreti già previsti dai pilot europei:

• Sanità: accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico in tutta Europa, presentare la tessera sanitaria, ricevere e condividere referti digitali con qualsiasi medico o struttura dell'UE.

• Banca e finanza: aprire un conto corrente online in pochi minuti, senza andare fisicamente in filiale, con verifica dell'identità istantanea e certificata.

• Lavoro: presentare titoli di studio e certificazioni professionali riconosciuti in tutta Europa, senza dover far tradurre e apostillare nulla.

• Pubblica Amministrazione: firmare digitalmente moduli e contratti con valore legale, accedere a qualsiasi servizio pubblico europeo con un unico accesso.

• Noleggio e sharing: noleggiare un'auto in un altro Paese europeo presentando la patente digitale direttamente dall'app.

La domanda che ogni imprenditore deve porsi ora

Qui il discorso cambia registro e diventa molto concreto per chi gestisce un'azienda. L'EUDI Wallet non è solo una questione per i cittadini. È un'opportunità (e presto un obbligo) per tutti i soggetti che offrono servizi digitali nel mercato europeo.

Il Regolamento eIDAS 2.0 prevede che i provider di servizi online di grandi dimensioni (ma la platea si allargherà progressivamente) debbano obbligatoriamente accettare il Wallet come metodo di autenticazione. Traduzione: se gestite un portale clienti, un'area riservata, un sistema di firma contratti o un processo di onboarding digitale, dovrete integrare il Wallet.

Per molte aziende questa è una semplificazione enorme: i costi di verifica dell'identità crollano, i processi di onboarding si velocizzano, la conformità al GDPR migliora perché raccogliete solo i dati che vi vengono esplicitamente condivisi. Per i ritardatari, invece, diventerà un ostacolo competitivo.

Il nodo sicurezza: e se il Wallet venisse hackerato?

È la domanda che tutti si fanno, e ha senso farla. Mettere tutti i propri documenti in un unico posto digitale non crea un rischio enorme?

La risposta degli esperti è articolata. Da un lato, la concentrazione di dati sensibili in un unico punto è intrinsecamente un rischio, e la storia della cybersecurity ci insegna che ogni sistema può essere attaccato. Dall'altro, il framework EUDI è progettato con principi di sicurezza più robusti dei sistemi attuali: crittografia end-to-end, autenticazione a più fattori obbligatoria, controllo granulare degli accessi, nessun database centralizzato con tutti i dati di tutti i cittadini.

Un elemento chiave: il Wallet è decentralizzato. I vostri dati non stanno su un unico server europeo che qualcuno potrebbe attaccare. Stanno sul vostro dispositivo, e solo voi potete autorizzarne la condivisione. Se qualcuno ruba il vostro telefono fisico, ci sono i PIN e la biometria. Se qualcuno viola un provider di servizi, non può risalire al vostro intero profilo identitario.

Detto questo, nessun sistema è inviolabile. Il Wallet introduce nuove superfici di attacco, in particolare sulle app che lo implementano e sui processi di emissione delle credenziali, che dovranno essere presidiate con standard di sicurezza elevati. L'AI Act e il Cyber Resilience Act si occupano proprio di questo.

Le scadenze che contano

2026: pilot obbligatori in tutti i Paesi UE, prime integrazioni con i servizi pubblici nazionali. L'Italia ha già avviato i lavori con IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato).

2027: il Wallet deve essere disponibile per tutti i cittadini europei che ne facciano richiesta. I grandi provider di servizi online devono accettarlo obbligatoriamente.

2030: si stima che oltre il 90% dei cittadini europei disporrà di un EUDI Wallet, come evoluzione delle attuali identità digitali nazionali (SPID, in Italia).

Identità digitale: un'infrastruttura critica da proteggere

L'EUDI Wallet è probabilmente il progetto di infrastruttura digitale più ambizioso che l'Europa abbia mai avviato. Ridisegnerà il rapporto tra cittadini, istituzioni e mercato. Renderà l'Europa meno dipendente da sistemi di identità gestiti da piattaforme extra-europee (leggete: Google, Apple, Facebook). E porrà la sicurezza informatica al centro, non come optional aggiunto dopo, ma come requisito fondamentale.

Per i cittadini, il messaggio è: informatevi, sarà più semplice di quanto pensiate, e il controllo sarà vostro. Per le aziende, il messaggio è più urgente: iniziate ora a valutare come integrerete il Wallet nei vostri processi. Chi arriva preparato trasformerà questo cambiamento in un vantaggio competitivo. Chi aspetta troverà un obbligo invece di un'opportunità.

L'identità digitale europea è la prossima grande infrastruttura critica. E come tutte le infrastrutture critiche, la sua sicurezza non è un dettaglio: è il fondamento.

Per maggiori informazioni:

Sito web: www.seccomarco.com