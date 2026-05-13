Il cuore oltre l'ostacolo: Il Trail Della Diga 2026 scrive una nuova pagina di amore per il territorio

Riceviamo e pubblichiamo:

"Esistono giornate che iniziano molto prima del colpo di pistola dello starter. Il Trail della Diga 2026 è nato mesi fa, nelle notti insonni passate a tessere la trama di un evento che voleva essere perfetto. Per noi di La Vetta Running, ogni autorizzazione firmata, ogni sponsor stretto con una mano sincera e ogni gadget pensato per i nostri atleti è stato un atto d'amore verso questo sport.

C’è un silenzio sacro nel bosco quando, settimane prima del via, i nostri volontari iniziano a tracciare il cammino. È una danza tra fango e radici, un impegno solitario e faticoso volto a un unico scopo: far sentire ogni corridore al sicuro, guidato e protetto, come se il sentiero stesso gli sussurrasse la strada, anche quando le condizioni meteo sono avverse.

Oggi, con gli occhi ancora colmi dei sorrisi al traguardo e del profumo della pioggia, del fango e del Pasta Party condiviso, il nostro primo pensiero è un GRAZIE che abbraccia tutti. Grazie al Comune di Mongrando per aver creduto nel nostro sogno; grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e a tutti i nostri partner commerciali (non vogliamo indicarli per non dimenticarci di nessuno) che sono stati veri compagni di viaggio.

Ma il grazie più profondo va ai volontari, eroi invisibili che hanno presidiato i sentieri, e a voi, atleti, che con il vostro sudore avete dato vita alla nostra visione.

Il Trail Della Diga 2026 si chiude qui, ma l'eco dei passi lungo la diga rimarrà nei nostri cuori per tutto l'anno. Non abbiamo solo organizzato una gara; abbiamo cercato di celebrare la vita, la fatica e la nostra terra.

Dietro ogni chilometro dei 32, 15 o 8 percorsi, c’è il battito di un cuore che non si è mai arreso alla stanchezza della preparazione, ma ha trovato forza nella passione".