Marco Monteferrario, il ricordo: “L'esempio di Alex Zanardi oltre la cronaca”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Scrivo queste righe scosso dalla notizia, appresa dalle testate nazionali, della morte di Alex Zanardi. Parlo come cittadino, ma soprattutto come sportivo: anche io pratico la hand bike e so bene quale sia stato il calvario che Alex ha dovuto affrontare.

Il suo percorso, interrotto dal triste epilogo dopo lunghi anni di degenza seguiti all'ultimo grave incidente, è stato una lezione di vita per tutti noi. La sua forza non è stata solo nei successi sportivi, ma nella capacità di non arrendersi mai davanti alle avversità più crudeli.

Oggi questa notizia ci colpisce al cuore, ma ciò che deve davvero emergere è il grande esempio che Alex ha rappresentato. La sua storia deve continuare a essere un faro per chi combatte contro malattie o incidenti e per chi, purtroppo, rischia di lasciarsi andare.

Voglio credere che la morte di Alex Zanardi, pur lasciando un vuoto immenso nei suoi cari, possa fungere da stimolo per tutte le persone che si trovano in situazioni difficili. Il suo messaggio è chiaro: è possibile continuare a condurre una vita felice e attiva nonostante tutto. Spero che attraverso la vostra testata questo messaggio possa arrivare a chi oggi ha bisogno di un motivo in più per non mollare”.