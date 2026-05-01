Ronco Biellese, la posizione dell’amministrazione sul micronido: "Ecco tutti i dati"

Riceviamo e pubblichiamo:

“Non è la prima volta che sui giornali locali o su altri canali, compaiono attacchi a questa amministrazione sulla questione del micronido, con accuse varie a corredo, tra cui il mancato rispetto nei confronti dei cittadini e la volontà di sottrarsi al confronto.

Si è scelto inizialmente di non replicare per non alimentare polemiche strumentali, confidando che le risposte formali e informali che sono sempre state date a tutti coloro che a questa amministrazione si sono rivolti, nonché le occasioni di confronto con la cittadinanza, che abbiamo sempre garantito, portassero ad un miglioramento del clima generale.

Ciò non è accaduto e, proprio perché pensiamo che i cittadini debbano conoscere in modo trasparente la posizione dei loro amministratori e gli sforzi che vengono quotidianamente fatti per gestire al meglio il comune di Ronco Biellese, pubblichiamo anche qui di seguito la lettera inviata agli “Amici del Micronido” in data 17 marzo 2026, con oggetto la richiesta di incontro per tavolo di confronto su micronido.

Si legge quanto segue: in riscontro alla vostra nota pervenuta in data 9 febbraio 2026, con cui viene richiesto di farci promotori di un tavolo finalizzato ad avviare un percorso per verificare se esistono le risorse e le sinergie per riaprire il Micronido a Ronco Biellese, si fa presente quanto segue. Condividiamo l’importanza di mettere al centro dell’azione amministrativa la famiglia e la natalità e, conseguentemente, i servizi sostenibili a supporto e sostegno al fine di garantire il futuro della nostra comunità. In forza di tale convinzione, del senso di responsabilità e della trasparenza che vogliamo garantire nei confronti dei nostri concittadini, il sindaco, in collaborazione con l’intera maggioranza consiliare, ha organizzato un incontro pubblico in data 29 gennaio 2026. In quell’occasione, è stato illustrato un approfondito report di analisi dei dati di utilizzo del Micronido, negli anni dal 2020 al 2025, e dei correlati costi sostenuti dal Comune per garantire l’equilibrio della gestione a cura della Fondazione. Sono stati altresì riportati i contributi versati dai comuni di Zumaglia e Ternengo per il sostegno del servizio fino al 2024, data in cui la Fondazione ha richiesto l’estinzione. Tra i contributi a sostegno del Micronido sono stati infine riportati anche i contributi regionali e statali. Alla luce dell’analisi è emersa con chiarezza la totale insostenibilità del servizio visto il seguente quadro delle iscrizioni, dal 2020 al 2025, dei comuni di Ronco, Zumaglia e Ternengo.

Aggiungiamo che il Comune di Ronco, per la sola gestione di 7 mesi (gennaio-luglio 2025), ovvero per i mesi necessari a portare a termine l’anno scolastico, dopo l’estinzione della Fondazione, ha coperto un disavanzo gestionale ammontante ad euro 20.853,44. I dati ISTAT, riportati nel report illustrato, in merito alla previsione futura circa l’andamento della popolazione per classi di età in Provincia di Biella, non sono confortanti. Appare dunque abbastanza evidente che i “servizi sostenibili a supporto e sostegno al fine di garantire il futuro della nostra comunità” non possano consistere in un servizio di micronido. Non possono i cittadini di Ronco essere gravati, oggi e domani, da costi significativi per una struttura che negli ultimi 3 anni ha servito un’utenza prevalentemente residente fuori dal comune.

Tuttavia le famiglie di Ronco, con bambini nella fascia 0-3, e le famiglie che avranno figli rientranti in tale fascia, hanno diritto ad un sostegno e questa amministrazione intende lavorare in tale direzione. A favore di questi concittadini possiamo intanto fornire alcune informazioni: è in previsione per l’anno in corso l’uscita di un bando comunale di erogazione di contributi per sostenere le famiglie residenti con figli in fascia 0-3 anni; è in previsione presso la scuola materna di Ronco Biellese l’attivazione della sezione primavera ovvero di una sezione che accoglierà i bambini nella fascia 2-3 anni. Sarà cura di questa amministrazione monitorare con attenzione eventuali contributi statali e regionali a sostegno di servizi per bambini nella fascia 0-3 e vagliare la possibilità di utilizzarli al fine di garantire la massima ricaduta a favore delle famiglie. In conclusione, questa amministrazione non è disponibile all’avvio di un percorso per considerare nuovamente la possibilità di attivazione di un Micronido. È tuttavia disponibile ad un futuro confronto con i cittadini e le associazioni, nonché con i comuni in indirizzo per considerare insieme l’utilità, la necessità e la sostenibilità di soluzioni innovative e/o di servizi integrativi per l’infanzia più flessibili sotto il profilo strutturale e organizzativo (nidi in famiglia, spazi gioco per bambini, centri di custodia orari, centro per famiglie e bambini).

Aggiungiamo per informazione ai cittadini che il costo per ogni iscritto al micronido ammonta a circa mille euro mensili. È importante aggiungere e ribadire che tutti i dati pubblicati nonché il bilancio comunale sono documenti ufficiali, pubblici e accessibili a tutti e come tali consultabili, al fine di prendere atto delle reali dotazioni finanziarie disponibili. Con ciò vogliamo rassicurare i cittadini di Ronco Biellese circa la serietà con cui questa amministrazione ha affrontato e sta affrontando le varie tematiche con l’attenzione ai conti dai quali non possiamo prescindere. Ovviamente le porte del Comune rimangono aperte a coloro che sono interessati ad un dialogo costruttivo con il sindaco e i suoi collaboratori.

-Senza dati si è solo un’altra persona con un’opinione: è una celebra massima di William Edwards Deming, esperto di statistica. Sottolinea che le opinioni, senza dati concreti a supporto, sono soggettive e discutibili. Basarsi su numeri e misurazioni è essenziale per decisioni oggettive e miglioramento continuo, riducendo le congetture basate solo sull’istinto. Questa massima vale in qualsiasi settore, compreso quello amministrativo, in cui si hanno ancora più responsabilità, visto che gestiscono i soldi dei contribuenti”.