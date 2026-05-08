Trail della Diga, sfida tra sentieri e natura: oltre 250 iscritti FOTO

Conto alla rovescia per il Trail della Diga, in programma domenica 10 maggio a Mongrando, appuntamento ormai consolidato nel panorama podistico biellese e organizzato da La Vetta Running. Nonostante le previsioni meteo poco favorevoli, la manifestazione conferma numeri importanti e una partecipazione in linea, se non superiore, rispetto allo scorso anno nelle prove competitive.

Sono infatti 256 gli iscritti complessivi registrati alla vigilia dell’evento: 44 partecipanti per la 8 chilometri non competitiva aperta a camminatori, famiglie, studenti e bambini; 153 per la 15 chilometri competitiva con 450 metri D+ e 59 per la 32 chilometri competitiva con 900 metri di dislivello positivo, queste ultime due dedicate agli atleti e agli appassionati del trail running.

"Sulle gare competitive siamo in linea, forse anche meglio dello scorso anno — spiegano gli organizzatori —. Il meteo però incide tantissimo soprattutto sulla non competitiva. Se fosse stato previsto bel tempo avremmo probabilmente fatto il record di partecipazione".

L’incognita pioggia, infatti, pesa soprattutto sulle adesioni delle famiglie e dei più piccoli. Erano già una sessantina i bambini coinvolti nel progetto scolastico promosso dagli organizzatori, con pettorali già assegnati e la prospettiva di una partecipazione ancora più ampia insieme ai genitori.

"Chi fa trail spesso corre anche sotto l’acqua — raccontano da La Vetta Running —, ma è diverso chiedere a famiglie e bambini di camminare otto chilometri sotto la pioggia. Per questo negli ultimi giorni molti aspettano fino all’ultimo per iscriversi".

Quest’anno l’evento è stato inoltre spostato rispetto alla tradizionale collocazione di inizio aprile. La concomitanza con la Pasqua ha costretto gli organizzatori a rinviare la manifestazione di circa un mese, scegliendo una data libera da altre gare importanti del territorio biellese. Uno slittamento che ha comportato anche un notevole lavoro aggiuntivo sui sentieri. "Preparare i percorsi a maggio è molto più impegnativo rispetto ad aprile — spiegano —. La vegetazione cresce rapidamente, ci sono rovi, alberi caduti e tratti da ripulire continuamente. Dietro c’è davvero un grande lavoro di manutenzione".

Un impegno che La Vetta Running porta avanti durante tutto l’anno per mantenere fruibili i percorsi collinari e boschivi della zona, spesso grazie al lavoro volontario dei propri tesserati. Negli ultimi mesi l’associazione si è anche dotata di nuove attrezzature per la manutenzione, tra cui motoseghe e strumenti specifici per la pulizia dei sentieri, grazie a un finanziamento ottenuto attraverso il bando eventi della Fondazione Cassa di Risparmio.

Non mancheranno le novità per i partecipanti. Gli organizzatori hanno scelto di sostituire la classica maglietta tecnica con gadget differenti: asciugamani da palestra personalizzati “Trail della Diga”, differenziati per le varie distanze. Previsti inoltre gadget per tutti i bambini, deposito borse, docce, ristori lungo il percorso e un punto ristoro speciale a Bornasco con prodotti del territorio.

Resta ora soltanto da attendere per il meteo. Le previsioni continuano a essere incerte, ma da La Vetta Running la speranza è una sola: "Sappiamo che non sarà una giornata di sole pieno, ma speriamo almeno che non arrivi il diluvio. Il trail si corre anche con la pioggia".